Финским хоккеистам, играющим в РФ, запретили выступать за сборную

02 мая 2022 в 19:21 Размер текста - 17 +

В Финляндии высказались о своих хоккеистах, играющих в РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Хоккеисты Финляндии, которые играют в России, не смогут выступать за сборную своей страны. Об этом сообщил генеральный менеджер сборной Финляндии Йере Лехтинен. «Позиция Хоккейной ассоциации Финляндии заключается в том, что игроки, играющие в России, в следующем сезоне не смогут выступать за сборную», — сказал Йере Лехтинен. Об этом сообщается на сайте финской хоккейной ассоциации. Ранее Международная федерация хоккея с шайбой сообщила, что Чемпионат мира по хоккею-2023 перенесут из России. Соревнование планировали провести в Санкт-Петербурге. На чемпионате 2022 года российскую сборную по хоккею решили заменить командой из Франции. Россию начали отстранять от выступлений на международных спортивных соревнованиях из-за спецоперации на Украине. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Хоккеисты Финляндии, которые играют в России, не смогут выступать за сборную своей страны. Об этом сообщил генеральный менеджер сборной Финляндии Йере Лехтинен. «Позиция Хоккейной ассоциации Финляндии заключается в том, что игроки, играющие в России, в следующем сезоне не смогут выступать за сборную», — сказал Йере Лехтинен. Об этом сообщается на сайте финской хоккейной ассоциации. Ранее Международная федерация хоккея с шайбой сообщила, что Чемпионат мира по хоккею-2023 перенесут из России. Соревнование планировали провести в Санкт-Петербурге. На чемпионате 2022 года российскую сборную по хоккею решили заменить командой из Франции. Россию начали отстранять от выступлений на международных спортивных соревнованиях из-за спецоперации на Украине.