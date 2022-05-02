Финским хоккеистам, играющим в РФ, запретили выступать за сборную

Хоккеисты Финляндии, которые играют в России, не смогут выступать за сборную своей страны. Об этом сообщил генеральный менеджер сборной Финляндии Йере Лехтинен.
«Позиция Хоккейной ассоциации Финляндии заключается в том, что игроки, играющие в России, в следующем сезоне не смогут выступать за сборную», — сказал Йере Лехтинен. Об этом сообщается на сайте финской хоккейной ассоциации.
Ранее Международная федерация хоккея с шайбой сообщила, что Чемпионат мира по хоккею-2023 перенесут из России. Соревнование планировали провести в Санкт-Петербурге. На чемпионате 2022 года российскую сборную по хоккею решили заменить командой из Франции. Россию начали отстранять от выступлений на международных спортивных соревнованиях из-за спецоперации на Украине.
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