Финским хоккеистам, играющим в РФ, запретили выступать за сборную

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В Финляндии высказались о своих хоккеистах, играющих в РФ Фото:

Хоккеисты Финляндии, которые играют в России, не смогут выступать за сборную своей страны. Об этом сообщил генеральный менеджер сборной Финляндии Йере Лехтинен.

«Позиция Хоккейной ассоциации Финляндии заключается в том, что игроки, играющие в России, в следующем сезоне не смогут выступать за сборную», — сказал Йере Лехтинен. Об этом сообщается на сайте финской хоккейной ассоциации.

Ранее Международная федерация хоккея с шайбой сообщила, что Чемпионат мира по хоккею-2023 перенесут из России. Соревнование планировали провести в Санкт-Петербурге. На чемпионате 2022 года российскую сборную по хоккею решили заменить командой из Франции. Россию начали отстранять от выступлений на международных спортивных соревнованиях из-за спецоперации на Украине.

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Хоккеисты Финляндии, которые играют в России, не смогут выступать за сборную своей страны. Об этом сообщил генеральный менеджер сборной Финляндии Йере Лехтинен. «Позиция Хоккейной ассоциации Финляндии заключается в том, что игроки, играющие в России, в следующем сезоне не смогут выступать за сборную», — сказал Йере Лехтинен. Об этом сообщается на сайте финской хоккейной ассоциации. Ранее Международная федерация хоккея с шайбой сообщила, что Чемпионат мира по хоккею-2023 перенесут из России. Соревнование планировали провести в Санкт-Петербурге. На чемпионате 2022 года российскую сборную по хоккею решили заменить командой из Франции. Россию начали отстранять от выступлений на международных спортивных соревнованиях из-за спецоперации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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