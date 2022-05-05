Военные провели концерт под окнами для ветерана в Нижнем Тагиле. Фото

05 мая 2022 в 18:08 Размер текста - 17 +

Павел Чернобай родился в 1925 году в деревне Боровлянка Тюменской области Фото: Департамент информационной политики региона Персональный праздничный концерт состоялся в Нижнем Тагиле (Свердловская область) под окнами дома 97-летнего Павла Чернобая. Военнослужащие Центрального военного округа поздравили ветерана Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информполитики региона. «Концерт для ветерана провели представители военной комендатуры, 42-й ракетной дивизии и юнармейцы поселка Свободный. Военный оркестр исполнил несколько музыкальных композиций, среди которых „Уральская рябинушка“ и „Три танкиста“», — сказано в сообщении. После концерта Павлу Чернобаю вручили памятные подарки. «Очень приятно, что не забывают. Для нас День Победы — это главный праздник, главный день. Все помню: и военную юность, и учебу, и работу. В 1953 году окончил Нижнетагильский машиностроительный техникум. Всю жизнь проработал на Уралвагонзаводе», — поделился ветеран. Павел Чернобай родился в 1925 году в деревне Боровлянка Тюменской области. В 1943 году поступил на военную службу. Воевал на Центральном, 2-м Украинском, 1-м Белорусском фронтах в составе 2-й танковой армии. Прошел с боями до Восточной Пруссии. Демобилизовался в 1947 году в звании младший лейтенант. В том же году закончил 1-е Саратовское танковое училище. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов», орденом Отечественной войны II степени. Фото: ДИП Свердловской области Фото: ДИП Свердловской области Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Персональный праздничный концерт состоялся в Нижнем Тагиле (Свердловская область) под окнами дома 97-летнего Павла Чернобая. Военнослужащие Центрального военного округа поздравили ветерана Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информполитики региона. «Концерт для ветерана провели представители военной комендатуры, 42-й ракетной дивизии и юнармейцы поселка Свободный. Военный оркестр исполнил несколько музыкальных композиций, среди которых „Уральская рябинушка“ и „Три танкиста“», — сказано в сообщении. После концерта Павлу Чернобаю вручили памятные подарки. «Очень приятно, что не забывают. Для нас День Победы — это главный праздник, главный день. Все помню: и военную юность, и учебу, и работу. В 1953 году окончил Нижнетагильский машиностроительный техникум. Всю жизнь проработал на Уралвагонзаводе», — поделился ветеран. Павел Чернобай родился в 1925 году в деревне Боровлянка Тюменской области. В 1943 году поступил на военную службу. Воевал на Центральном, 2-м Украинском, 1-м Белорусском фронтах в составе 2-й танковой армии. Прошел с боями до Восточной Пруссии. Демобилизовался в 1947 году в звании младший лейтенант. В том же году закончил 1-е Саратовское танковое училище. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов», орденом Отечественной войны II степени.