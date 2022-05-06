Кремль ответил Лукашенко, заявившему о затягивании спецоперации

06 мая 2022 в 15:23 Размер текста - 17 +

В Кремле отметили, что спецоперация идет по плану Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецоперация на Украине идет по плану, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что спецоперация затянута. «Операция идет по плану», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Associated Press заявил, что российская спецоперация на Украине, по его ощущениям, затянулась , напоминает Pravda.Ru. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, ранее объяснил длительность спецоперации на Украине попыткой минимизировать потери в ходе боевых действий. Спецоперация РФ по демилитаризации Украины продолжается с 24 февраля. Путин отмечал, что приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения страны. Вооруженные силы РФ успешно выполняют задачи по ликвидации объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Спецоперация на Украине идет по плану, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что спецоперация затянута. «Операция идет по плану», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Associated Press заявил, что российская спецоперация на Украине, по его ощущениям, затянулась, напоминает Pravda.Ru. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, ранее объяснил длительность спецоперации на Украине попыткой минимизировать потери в ходе боевых действий. Спецоперация РФ по демилитаризации Украины продолжается с 24 февраля. Путин отмечал, что приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения страны. Вооруженные силы РФ успешно выполняют задачи по ликвидации объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.