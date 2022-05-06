Кремль ответил Лукашенко, заявившему о затягивании спецоперации

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
В Кремле отметили, что спецоперация идет по плану Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Спецоперация на Украине идет по плану, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что спецоперация затянута.

«Операция идет по плану», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Associated Press заявил, что российская спецоперация на Украине, по его ощущениям, затянулась, напоминает Pravda.Ru.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, ранее объяснил длительность спецоперации на Украине попыткой минимизировать потери в ходе боевых действий. Спецоперация РФ по демилитаризации Украины продолжается с 24 февраля. Путин отмечал, что приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения страны. Вооруженные силы РФ успешно выполняют задачи по ликвидации объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

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Спецоперация на Украине идет по плану, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что спецоперация затянута. «Операция идет по плану», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Associated Press заявил, что российская спецоперация на Украине, по его ощущениям, затянулась, напоминает Pravda.Ru. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, ранее объяснил длительность спецоперации на Украине попыткой минимизировать потери в ходе боевых действий. Спецоперация РФ по демилитаризации Украины продолжается с 24 февраля. Путин отмечал, что приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения страны. Вооруженные силы РФ успешно выполняют задачи по ликвидации объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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