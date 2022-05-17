Россия выходит из Совета государств Балтийского моря

Сергей Лавров направил решение о выходе из организации членам Совета
Россия приняла решение о выходе из Совета государств Балтийского моря. Об этом заявили в МИД РФ.
«Министр иностранных дел РФ С. В.Лавров направил послание министрам стран-членов СГБМ с уведомлением о выходе из организации», — сообщили в дипведомстве. Кроме того, аналогичное решение было принято в парламенте РФ.
По приводимой МИД РФ информации, решение о выходе России из Совета связано с нецелесообразностью дальнейшего пребывания там. По мнению дипломатов, США добились своей монополии в организации и в настоящее время пытаются повернуть ее работу против России.
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