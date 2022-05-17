Россия выходит из Совета государств Балтийского моря

17 мая 2022 в 15:58 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров направил решение о выходе из организации членам Совета Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия приняла решение о выходе из Совета государств Балтийского моря. Об этом заявили в МИД РФ. «Министр иностранных дел РФ С. В.Лавров направил послание министрам стран-членов СГБМ с уведомлением о выходе из организации», — сообщили в дипведомстве. Кроме того, аналогичное решение было принято в парламенте РФ. По приводимой МИД РФ информации, решение о выходе России из Совета связано с нецелесообразностью дальнейшего пребывания там. По мнению дипломатов, США добились своей монополии в организации и в настоящее время пытаются повернуть ее работу против России.

Россия приняла решение о выходе из Совета государств Балтийского моря. Об этом заявили в МИД РФ. «Министр иностранных дел РФ С. В.Лавров направил послание министрам стран-членов СГБМ с уведомлением о выходе из организации», — сообщили в дипведомстве. Кроме того, аналогичное решение было принято в парламенте РФ. По приводимой МИД РФ информации, решение о выходе России из Совета связано с нецелесообразностью дальнейшего пребывания там. По мнению дипломатов, США добились своей монополии в организации и в настоящее время пытаются повернуть ее работу против России.