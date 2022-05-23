Аналитик Михайлов назвал срок вхождения Швеции и Финляндии в НАТО

23 мая 2022 в 18:54 Размер текста - 17 +

Ключевые страны НАТО могут рассмотреть вопрос о вступлении Швеции и Финляндии к концу лета Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Швеция и Финляндия могут стать полноправными члена альянса НАТО в конце лета 2022 года. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал генеральный директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Ранее Финляндия и Швеция совместно подали заявку на вступление в НАТО. Против этого выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, и заявил, что его страна не отвернется от России. Также глава Турции поставил условие, что не поддержит вступление в НАТО Швеции и Финляндия, если те ясно не покажут, что солидарны с Анкарой. «Это абсолютно политические решения. Процедуры по вводу государств в НАТО рассматривает сам альянс на уровне ключевых стран-членов. Совет НАТО, который принимает это решение, я думаю, что если сейчас с турками договорятся, то введут Швецию и Финляндию в состав альянса к концу лета», — сказал Александр Михайлов. Однако, отметил военный аналитик, вступление Швеции и Финляндии зависит не только от Турции. «Если турки будут продолжать упираться, или спецоперация пойдет более быстрыми темпами. К примеру представим, что подразделения ВСУ начинают массово сдаваться в плен, в итоге [президент Украины] Владимир Зеленский понимает, что армия у него разбегается, подписывает бумаги о демилитаризации. В таком случае возможно не придется в альянс затаскивать Швецию и Финляндию, потому что к концу лета закончится вся кампания», — сказал Александр Михайлов. По мнению Михайлова, США вынудили скандинавские страны подать заявку в НАТО. «Вы же видели, как [президент США] Джо Байден обнимал премьеров Финляндии и Швеции? Приголубил, приобнял и пошел на пресс-конференцию, вывел к людям. По лицам премьеров было видно, что их так мочалили на этих переговорах в кулуарах Белого дома. На них просто надавили и сказали: „надо“. Вот они и подписали», — уточнил он. Швеция и Финляндия пытались поддерживать позицию нейтралитета, подчеркнул военный эксперт. «Они ведь никогда не хотели в НАТО. Это позиция нейтралитета. Швеция не участвует в войнах очень давно. Финляндия после Второй мировой войны напрямую не конфликтовала. А 25% финской экономики интегрировано в Россию. Им нет никакого резона становиться военным противником России. А теперь они ими станут. Мы нацелим на них свои ракеты и от этого им легче на душе не станет», — заключил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Швеция и Финляндия могут стать полноправными члена альянса НАТО в конце лета 2022 года. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал генеральный директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Ранее Финляндия и Швеция совместно подали заявку на вступление в НАТО. Против этого выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, и заявил, что его страна не отвернется от России. Также глава Турции поставил условие, что не поддержит вступление в НАТО Швеции и Финляндия, если те ясно не покажут, что солидарны с Анкарой. «Это абсолютно политические решения. Процедуры по вводу государств в НАТО рассматривает сам альянс на уровне ключевых стран-членов. Совет НАТО, который принимает это решение, я думаю, что если сейчас с турками договорятся, то введут Швецию и Финляндию в состав альянса к концу лета», — сказал Александр Михайлов. Однако, отметил военный аналитик, вступление Швеции и Финляндии зависит не только от Турции. «Если турки будут продолжать упираться, или спецоперация пойдет более быстрыми темпами. К примеру представим, что подразделения ВСУ начинают массово сдаваться в плен, в итоге [президент Украины] Владимир Зеленский понимает, что армия у него разбегается, подписывает бумаги о демилитаризации. В таком случае возможно не придется в альянс затаскивать Швецию и Финляндию, потому что к концу лета закончится вся кампания», — сказал Александр Михайлов. По мнению Михайлова, США вынудили скандинавские страны подать заявку в НАТО. «Вы же видели, как [президент США] Джо Байден обнимал премьеров Финляндии и Швеции? Приголубил, приобнял и пошел на пресс-конференцию, вывел к людям. По лицам премьеров было видно, что их так мочалили на этих переговорах в кулуарах Белого дома. На них просто надавили и сказали: „надо“. Вот они и подписали», — уточнил он. Швеция и Финляндия пытались поддерживать позицию нейтралитета, подчеркнул военный эксперт. «Они ведь никогда не хотели в НАТО. Это позиция нейтралитета. Швеция не участвует в войнах очень давно. Финляндия после Второй мировой войны напрямую не конфликтовала. А 25% финской экономики интегрировано в Россию. Им нет никакого резона становиться военным противником России. А теперь они ими станут. Мы нацелим на них свои ракеты и от этого им легче на душе не станет», — заключил собеседник агентства.