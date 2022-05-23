В Госдуме предложили новые меры борьбы с рейдерством

23 мая 2022 в 20:41 Размер текста - 17 +

Угроза рейдерства для экономики РФ недооценена, считает Александр Демин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Партия «Новые люди» планирует внести в Госдуму РФ законопроект, определяющий термин «рейдерство». Закон должен установить основы государственной политики в сфере противодействия рейдерству и защитить предпринимателей от незаконного захвата их бизнеса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе партии. «Россияне получат систему борьбы с рейдерством. Ее важнейшими элементами, к примеру, должны стать невмешательство в законную предпринимательскую деятельность государственных органов, обеспечение доступа к публичности лиц, пострадавших от рейдерства, свобода предпринимательской деятельности. Также будут установлены правовые и организационные основы предупреждения рейдерства», — рассказал заместитель председателя комитета партии «Новые люди» по правозащите Мурат Дударев. Председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, депутат от партии «Новые люди» Александр Демин отметил, что на данный момент в законодательстве недооценены угрозы и последствия рейдерства для экономики. «Нужны и политические, и экономические, и организационно-технические меры. Но главное — новые правовые механизмы», — заключил Демин. Отмечается, что идею поддержали и бизнесмены. Так, член генерального совета «Деловой России» Екатерина Авдеева заявила, что после принятия закона предприниматели могут быть уверены, что их защитят. В ближайшее время проект закона о рейдерстве будет обсуждаться с экспертами в рамках межфракционной рабочей группы, после чего он будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

Партия «Новые люди» планирует внести в Госдуму РФ законопроект, определяющий термин «рейдерство». Закон должен установить основы государственной политики в сфере противодействия рейдерству и защитить предпринимателей от незаконного захвата их бизнеса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе партии. «Россияне получат систему борьбы с рейдерством. Ее важнейшими элементами, к примеру, должны стать невмешательство в законную предпринимательскую деятельность государственных органов, обеспечение доступа к публичности лиц, пострадавших от рейдерства, свобода предпринимательской деятельности. Также будут установлены правовые и организационные основы предупреждения рейдерства», — рассказал заместитель председателя комитета партии «Новые люди» по правозащите Мурат Дударев. Председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, депутат от партии «Новые люди» Александр Демин отметил, что на данный момент в законодательстве недооценены угрозы и последствия рейдерства для экономики. «Нужны и политические, и экономические, и организационно-технические меры. Но главное — новые правовые механизмы», — заключил Демин. Отмечается, что идею поддержали и бизнесмены. Так, член генерального совета «Деловой России» Екатерина Авдеева заявила, что после принятия закона предприниматели могут быть уверены, что их защитят. В ближайшее время проект закона о рейдерстве будет обсуждаться с экспертами в рамках межфракционной рабочей группы, после чего он будет внесен на рассмотрение в Госдуму.