Нутрициолог Лысенко объяснила, как питаться, чтобы сдать экзамены

27 мая 2022 в 01:08 Размер текста - 17 +

В период подготовки к ЕГЭ школьникам нужен магний и медленные углеводы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Школьникам перед экзаменами желательно употреблять магний для корректной работы клеток головного мозга, медленные углеводы в виде гречки и риса, а также овощи и фрукты. Такие советы в беседе с URA.RU дала нутрициолог (эксперт по правильному, сбалансированному питанию) Анна Лысенко. «В первую очередь, важен ранний уход ко сну, до 22.00. Он влияет на работу психики и нервной системы. Во-вторых, ребенку нужно в период подготовки к экзаменам давать магний. Он необходим для корректной работы клеток и обретения спокойствия, так как препарат также влияет на работу нервной системы. И хорошо бы магний совмещать с витамином группы В — В6. В-третьих, необходимо следить за тем, чтобы ребенок ел в достаточном количестве медленные углеводы, гречку, рис, и обязательно фрукты и овощи», — объяснила Анна Лысенко. При этом нутрициолог развеяла миф о необходимости употребления в период подготовки к экзаменам большого количества сахара. «Многие ошибочно считают, что мозгу нужен сахар, но это не так. Это известный миф. Мозгу нужна глюкоза, а она берется из различных продуктов, в том числе из медленных углеводов, из гречки, риса. Они приводят к плавному повышению уровня глюкозы в крови, в отличие от шоколадок и других сладких продуктов. Медленные углеводы важны для стабильности в работе психики и увеличения энергии», — подчеркнула Лысенко. В беседе с URA.RU заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат биологических наук Наталья Половодова добавила, что в период интенсивного умственного напряжения ребенку необходим разнообразный рацион питания. «Во время интенсивного умственного напряжения ребенку необходима питательная и разнообразная пища. Такие продукты, как рыба, творог, орехи, курага и даже пара долек шоколада стимулируют работу головного мозга», — заявила она. В России 26 мая стартовала сдача ЕГЭ. По данным главы Рособрнадзора Анзора Музаева, экзамен проходит во всех регионах страны в штатном режиме. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Школьникам перед экзаменами желательно употреблять магний для корректной работы клеток головного мозга, медленные углеводы в виде гречки и риса, а также овощи и фрукты. Такие советы в беседе с URA.RU дала нутрициолог (эксперт по правильному, сбалансированному питанию) Анна Лысенко. «В первую очередь, важен ранний уход ко сну, до 22.00. Он влияет на работу психики и нервной системы. Во-вторых, ребенку нужно в период подготовки к экзаменам давать магний. Он необходим для корректной работы клеток и обретения спокойствия, так как препарат также влияет на работу нервной системы. И хорошо бы магний совмещать с витамином группы В — В6. В-третьих, необходимо следить за тем, чтобы ребенок ел в достаточном количестве медленные углеводы, гречку, рис, и обязательно фрукты и овощи», — объяснила Анна Лысенко. При этом нутрициолог развеяла миф о необходимости употребления в период подготовки к экзаменам большого количества сахара. «Многие ошибочно считают, что мозгу нужен сахар, но это не так. Это известный миф. Мозгу нужна глюкоза, а она берется из различных продуктов, в том числе из медленных углеводов, из гречки, риса. Они приводят к плавному повышению уровня глюкозы в крови, в отличие от шоколадок и других сладких продуктов. Медленные углеводы важны для стабильности в работе психики и увеличения энергии», — подчеркнула Лысенко. В беседе с URA.RU заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат биологических наук Наталья Половодова добавила, что в период интенсивного умственного напряжения ребенку необходим разнообразный рацион питания. «Во время интенсивного умственного напряжения ребенку необходима питательная и разнообразная пища. Такие продукты, как рыба, творог, орехи, курага и даже пара долек шоколада стимулируют работу головного мозга», — заявила она. В России 26 мая стартовала сдача ЕГЭ. По данным главы Рособрнадзора Анзора Музаева, экзамен проходит во всех регионах страны в штатном режиме.