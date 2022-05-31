Верховный суд разрешил самооборону от грабителей

31 мая 2022 в 15:13 Размер текста - 17 +

Самооборону можно применять даже в случае отсутствия реальной угрозы, пояснили в Суде Фото: Сергей Русанов © URA.RU Действия обороняющегося будут признаны самообороной даже в случае, если преступники проникли в дом, но не применяют насилие и не угрожают его применением. Соответствующие разъяснения приведены на официальном сайте Верховного суда России. «К таким посягательствам относятся, например… Незаконное проникновение в жилище против воли проживающего в нем лица, не сопряженное с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия», — говорится в постановлении о внесении изменений в постановление пленума Верховного Суда РФ «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление». Кроме того, необходимая самооборона наступает в случае реальной угрозы вне контекста проникновения в жилище. Например, если преступник «высказывает угрозу немедленного применения насилия в условиях, при которых у оборонявшегося имелись основания опасаться осуществления этой угрозы», — разъясняется в документе. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Действия обороняющегося будут признаны самообороной даже в случае, если преступники проникли в дом, но не применяют насилие и не угрожают его применением. Соответствующие разъяснения приведены на официальном сайте Верховного суда России. «К таким посягательствам относятся, например… Незаконное проникновение в жилище против воли проживающего в нем лица, не сопряженное с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия», — говорится в постановлении о внесении изменений в постановление пленума Верховного Суда РФ «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление». Кроме того, необходимая самооборона наступает в случае реальной угрозы вне контекста проникновения в жилище. Например, если преступник «высказывает угрозу немедленного применения насилия в условиях, при которых у оборонявшегося имелись основания опасаться осуществления этой угрозы», — разъясняется в документе.