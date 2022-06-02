В Кремле прокомментировали проверки Чубайса на коррупцию

02 июня 2022 в 15:15 Размер текста - 17 +

В Кремле не следят за судьбой экс-главы Роснано Анатолия Чубайса, в отношении которого проводятся проверки на коррупцию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU За судьбой экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса в Кремле не следят. Информацией о проверках его деятельности силовиками там не располагают, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «[За судьбой Чубайса в Кремле] не следят. Если у правоохранителей есть какие-то вопросы к нему, за комментариями нужно обратиться к ним», — сказал Песков. Правоохранительные органы проводят проверку в отношении бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса на предмет коррупционных преступлений. Чубайс занимал эту должность долгое время. После был назначен спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями. Ушел с этот поста и покинул РФ после начала спецоперации на Украине. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

За судьбой экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса в Кремле не следят. Информацией о проверках его деятельности силовиками там не располагают, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «[За судьбой Чубайса в Кремле] не следят. Если у правоохранителей есть какие-то вопросы к нему, за комментариями нужно обратиться к ним», — сказал Песков. Правоохранительные органы проводят проверку в отношении бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса на предмет коррупционных преступлений. Чубайс занимал эту должность долгое время. После был назначен спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями. Ушел с этот поста и покинул РФ после начала спецоперации на Украине.