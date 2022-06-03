Burger King попал в ловушку и не может уйти из России

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Екатеринбург во время пандемии коронавируса COVID-19, бургер кинг, burger king, фаст фуд
Burger King не может выполнить обещание об уходе с российского рынка, заявили в СМИ Фото:
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Сеть ресторанов быстрого питания Burger King не смогла выйти из партнерства с РФ после своего заявления об уходе с российского рынка. Дело в том, что компания не может предложить хорошие условия для продажи бизнеса существующим покупателям франшизы в связи с санкционными ограничениями, сообщает агентство Reuters.

«Просто сейчас очень сложная договорная и юридическая атмосфера, которая не дает франчайзи и франчайзерам в России никакого хорошего выбора», — приводит издание слова партнера материнской компании Burger King Lathrop GPM, Лиз Диллон. По информации юристов, проблема сделки заключается в сложности основного франчайзингового соглашения, которое позволяет Burger King получать прибыль от продаж гамбургеров Whopper без риска для собственного капитала.

Ранее многие западные компании, в том числе и сеть ресторанов Burger King, объявили о временном уходе с российского рынка в связи с началом специальной операции РФ по демилитаризации Украины. Глава материнской компании Burger King Дэвид Шир отмечал, что сеть не может уйти с российского рынка, поскольку корпорация имеет трех партнеров по совместным предприятиям в России. Однако, он заявил, что Restaurant Brands International намерена продать свою долю в бизнесе, несмотря на то, что это займет некоторое время, передает «Ридус».

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Сеть ресторанов быстрого питания Burger King не смогла выйти из партнерства с РФ после своего заявления об уходе с российского рынка. Дело в том, что компания не может предложить хорошие условия для продажи бизнеса существующим покупателям франшизы в связи с санкционными ограничениями, сообщает агентство Reuters. «Просто сейчас очень сложная договорная и юридическая атмосфера, которая не дает франчайзи и франчайзерам в России никакого хорошего выбора», — приводит издание слова партнера материнской компании Burger King Lathrop GPM, Лиз Диллон. По информации юристов, проблема сделки заключается в сложности основного франчайзингового соглашения, которое позволяет Burger King получать прибыль от продаж гамбургеров Whopper без риска для собственного капитала. Ранее многие западные компании, в том числе и сеть ресторанов Burger King, объявили о временном уходе с российского рынка в связи с началом специальной операции РФ по демилитаризации Украины. Глава материнской компании Burger King Дэвид Шир отмечал, что сеть не может уйти с российского рынка, поскольку корпорация имеет трех партнеров по совместным предприятиям в России. Однако, он заявил, что Restaurant Brands International намерена продать свою долю в бизнесе, несмотря на то, что это займет некоторое время, передает «Ридус».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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