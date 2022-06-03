Burger King попал в ловушку и не может уйти из России

03 июня 2022 в 10:37 Размер текста - 17 +

Burger King не может выполнить обещание об уходе с российского рынка, заявили в СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Сеть ресторанов быстрого питания Burger King не смогла выйти из партнерства с РФ после своего заявления об уходе с российского рынка. Дело в том, что компания не может предложить хорошие условия для продажи бизнеса существующим покупателям франшизы в связи с санкционными ограничениями, сообщает агентство Reuters. «Просто сейчас очень сложная договорная и юридическая атмосфера, которая не дает франчайзи и франчайзерам в России никакого хорошего выбора», — приводит издание слова партнера материнской компании Burger King Lathrop GPM, Лиз Диллон. По информации юристов, проблема сделки заключается в сложности основного франчайзингового соглашения, которое позволяет Burger King получать прибыль от продаж гамбургеров Whopper без риска для собственного капитала. Ранее многие западные компании, в том числе и сеть ресторанов Burger King, объявили о временном уходе с российского рынка в связи с началом специальной операции РФ по демилитаризации Украины. Глава материнской компании Burger King Дэвид Шир отмечал, что сеть не может уйти с российского рынка, поскольку корпорация имеет трех партнеров по совместным предприятиям в России. Однако, он заявил, что Restaurant Brands International намерена продать свою долю в бизнесе, несмотря на то, что это займет некоторое время, передает «Ридус». Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King не смогла выйти из партнерства с РФ после своего заявления об уходе с российского рынка. Дело в том, что компания не может предложить хорошие условия для продажи бизнеса существующим покупателям франшизы в связи с санкционными ограничениями, сообщает агентство Reuters. «Просто сейчас очень сложная договорная и юридическая атмосфера, которая не дает франчайзи и франчайзерам в России никакого хорошего выбора», — приводит издание слова партнера материнской компании Burger King Lathrop GPM, Лиз Диллон. По информации юристов, проблема сделки заключается в сложности основного франчайзингового соглашения, которое позволяет Burger King получать прибыль от продаж гамбургеров Whopper без риска для собственного капитала. Ранее многие западные компании, в том числе и сеть ресторанов Burger King, объявили о временном уходе с российского рынка в связи с началом специальной операции РФ по демилитаризации Украины. Глава материнской компании Burger King Дэвид Шир отмечал, что сеть не может уйти с российского рынка, поскольку корпорация имеет трех партнеров по совместным предприятиям в России. Однако, он заявил, что Restaurant Brands International намерена продать свою долю в бизнесе, несмотря на то, что это займет некоторое время, передает «Ридус».