Россия продолжает спецоперацию на Украине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли рынок и жилой сектор Донецка, финское судно вывезло с Украины 18 тысяч тонн кукурузы. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 13 июня.
- ВСУ нанесли удар по Майскому рынку и жилому сектору Донецка. Не менее шести человек пострадали, два человека скончались. По факту обстрела Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело;
- Финское судно Alppila доставило в порт испанского города Ла-Корунья 18 тысяч тонн украинской кукурузы;
- Силы ЛНР взяли под контроль деревни Видроження и Медная гора во время наступления в сторону города Бахмут. Войска республики наступают одновременно с двух направлений;
- Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что бойцы ВСУ в заблокированном российскими войсками Северодонецке могут сдаться;
- Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что с жителей региона спишут долги по кредитам перед украинскими банками.
Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства сообщил, что цель спецоперации — защитить мирных жителей Донбасса, которые подверглись геноциду со стороны украинских националистов. Путин подчеркнул, что граждане ДНР и ЛНР стали жертвами карательных операций ВСУ.
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