ВСУ нанесли удар по центру Донецка, с Украины вывезли кукурузу. Главное к вечеру 13 июня

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Ситуация в Волновахе после частичного освобождения от ВСУ. ДНР, военная техника, армия, военные, днр, зачистка, танк, волноваха, z войска
Россия продолжает спецоперацию на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли рынок и жилой сектор Донецка, финское судно вывезло с Украины 18 тысяч тонн кукурузы. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 13 июня.

  • ВСУ нанесли удар по Майскому рынку и жилому сектору Донецка. Не менее шести человек пострадали, два человека скончались. По факту обстрела Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело;
  • Финское судно Alppila доставило в порт испанского города Ла-Корунья 18 тысяч тонн украинской кукурузы;
  • Силы ЛНР взяли под контроль деревни Видроження и Медная гора во время наступления в сторону города Бахмут. Войска республики наступают одновременно с двух направлений;
  • Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что бойцы ВСУ в заблокированном российскими войсками Северодонецке могут сдаться;
  • Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что с жителей региона спишут долги по кредитам перед украинскими банками.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства сообщил, что цель спецоперации — защитить мирных жителей Донбасса, которые подверглись геноциду со стороны украинских националистов. Путин подчеркнул, что граждане ДНР и ЛНР стали жертвами карательных операций ВСУ.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли рынок и жилой сектор Донецка, финское судно вывезло с Украины 18 тысяч тонн кукурузы. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 13 июня. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства сообщил, что цель спецоперации — защитить мирных жителей Донбасса, которые подверглись геноциду со стороны украинских националистов. Путин подчеркнул, что граждане ДНР и ЛНР стали жертвами карательных операций ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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