Россия продолжает спецоперацию на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли рынок и жилой сектор Донецка, финское судно вывезло с Украины 18 тысяч тонн кукурузы. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 13 июня.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства сообщил, что цель спецоперации — защитить мирных жителей Донбасса, которые подверглись геноциду со стороны украинских националистов. Путин подчеркнул, что граждане ДНР и ЛНР стали жертвами карательных операций ВСУ.

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