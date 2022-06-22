22 июня 2022

Кадыров заявил об освобождении от нацистов села Катериновка в ЛНР

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XIX съезд всероссийской политической партии
Российская армия освободила Катериновку совместно с союзными войсками, сообщил Рамзан Кадыров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Чеченские силовики вместе с союзными войсками освободили от украинских националистов село Катериновка в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Бойцы спецподразделений „Ахмат“ <…> совместно с союзными войсками освободили очередной населенный пункт ЛНР — село Катериновка. В результате успешной наступательной атаки наших бойцов многих националистов и бандеровцев удалось уничтожить на месте. Некоторым единицам удалось скрыться, но наши бойцы обещают быстро их настигнуть», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.

Ранее военкор Александр Шарковский предрек, что украинские боевики, попавшие в котел российских войск в Золотом, Горском и Катериновке намерены сопротивляться, однако продержатся мало времени. Подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко сообщил о ликвидации иностранных наемников и взятии в окружение Лисичанска.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ регулярно проводили против мирных жителей Донбасса карательные операции. Глава государства подчеркнул, что растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт. Путин отметил, что оккупация Украины не является целью России.

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Чеченские силовики вместе с союзными войсками освободили от украинских националистов село Катериновка в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Бойцы спецподразделений „Ахмат“ <…> совместно с союзными войсками освободили очередной населенный пункт ЛНР — село Катериновка. В результате успешной наступательной атаки наших бойцов многих националистов и бандеровцев удалось уничтожить на месте. Некоторым единицам удалось скрыться, но наши бойцы обещают быстро их настигнуть», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Ранее военкор Александр Шарковский предрек, что украинские боевики, попавшие в котел российских войск в Золотом, Горском и Катериновке намерены сопротивляться, однако продержатся мало времени. Подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко сообщил о ликвидации иностранных наемников и взятии в окружение Лисичанска. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ регулярно проводили против мирных жителей Донбасса карательные операции. Глава государства подчеркнул, что растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт. Путин отметил, что оккупация Украины не является целью России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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