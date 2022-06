Аудиторы подсчитали потери России от нефтяных санкций Евросоюза

24 июня 2022 в 08:30 Размер текста - 17 +

Экспорт нефти упадет на 2%, выяснили аудиторы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Добыча нефти в России может снизиться на 10% по итогам года в результате западных санкций. К таким выводам пришли специалисты компании Kept. «В России добыча нефти без учета газового конденсата по итогам 2022 г. снизится на 10% к уровню прошлого года — до 438 миллионов тонн. Среднесуточная добыча, по прогнозам авторов, снизится до 8,8 миллионов с 9,7 миллионов баррелей в 2021 году. Основное снижение добычи ожидается во втором полугодии с учетом эффекта от ограничений ЕС на импорт российской нефти», — пишут «Ведомости». Снижение добычи компенсируется ростом цен на нефть, отмечают в Kept. Исследователи отметили, что в первом полугодии 2022 года под запретом оказалось около 18% российского экспорта нефти. Наибольшие риски связаны с сокращением поставок в Евросоюз, куда в прошлом году поставили 108,1 миллионов тонн российской нефти (47% экспорта), сообщили в Kept. Ожидается, что экспорт нефти из РФ в 2022 году упадет только на 2%. Россия может переориентироваться на новые рынки. Например, поставки в Азию в первом полугодии 2022 года превысили импорт в Европу, выяснили в компании. Ситуация приведет к уменьшению нефтепереработки в РФ и рынков смежных услуг и товаров, считают специалисты. Евросоюз частично запретил импорт российской нефти из-за спецоперации РФ на Украине. В США отказались от российской нефти и газа, передает «Дни.ру». При этом председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что экономика РФ останется в выигрыше из-за переориентации рынка сбыта нефти на азиатское направление. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Добыча нефти в России может снизиться на 10% по итогам года в результате западных санкций. К таким выводам пришли специалисты компании Kept. «В России добыча нефти без учета газового конденсата по итогам 2022 г. снизится на 10% к уровню прошлого года — до 438 миллионов тонн. Среднесуточная добыча, по прогнозам авторов, снизится до 8,8 миллионов с 9,7 миллионов баррелей в 2021 году. Основное снижение добычи ожидается во втором полугодии с учетом эффекта от ограничений ЕС на импорт российской нефти», — пишут «Ведомости». Снижение добычи компенсируется ростом цен на нефть, отмечают в Kept. Исследователи отметили, что в первом полугодии 2022 года под запретом оказалось около 18% российского экспорта нефти. Наибольшие риски связаны с сокращением поставок в Евросоюз, куда в прошлом году поставили 108,1 миллионов тонн российской нефти (47% экспорта), сообщили в Kept. Ожидается, что экспорт нефти из РФ в 2022 году упадет только на 2%. Россия может переориентироваться на новые рынки. Например, поставки в Азию в первом полугодии 2022 года превысили импорт в Европу, выяснили в компании. Ситуация приведет к уменьшению нефтепереработки в РФ и рынков смежных услуг и товаров, считают специалисты. Евросоюз частично запретил импорт российской нефти из-за спецоперации РФ на Украине. В США отказались от российской нефти и газа, передает «Дни.ру». При этом председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что экономика РФ останется в выигрыше из-за переориентации рынка сбыта нефти на азиатское направление.