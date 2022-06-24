Аудиторы подсчитали потери России от нефтяных санкций Евросоюза

Экспорт нефти упадет на 2%, выяснили аудиторы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Добыча нефти в России может снизиться на 10% по итогам года в результате западных санкций. К таким выводам пришли специалисты компании Kept.

«В России добыча нефти без учета газового конденсата по итогам 2022 г. снизится на 10% к уровню прошлого года — до 438 миллионов тонн. Среднесуточная добыча, по прогнозам авторов, снизится до 8,8 миллионов с 9,7 миллионов баррелей в 2021 году. Основное снижение добычи ожидается во втором полугодии с учетом эффекта от ограничений ЕС на импорт российской нефти», — пишут «Ведомости». Снижение добычи компенсируется ростом цен на нефть, отмечают в Kept.

Исследователи отметили, что в первом полугодии 2022 года под запретом оказалось около 18% российского экспорта нефти. Наибольшие риски связаны с сокращением поставок в Евросоюз, куда в прошлом году поставили 108,1 миллионов тонн российской нефти (47% экспорта), сообщили в Kept. Ожидается, что экспорт нефти из РФ в 2022 году упадет только на 2%. Россия может переориентироваться на новые рынки. Например, поставки в Азию в первом полугодии 2022 года превысили импорт в Европу, выяснили в компании. Ситуация приведет к уменьшению нефтепереработки в РФ и рынков смежных услуг и товаров, считают специалисты.

Евросоюз частично запретил импорт российской нефти из-за спецоперации РФ на Украине. В США отказались от российской нефти и газа, передает «Дни.ру». При этом председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что экономика РФ останется в выигрыше из-за переориентации рынка сбыта нефти на азиатское направление.

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