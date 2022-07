Захарова ответила песней на заявления США о встрече с Лавровым

Мария Захарова сравнила заявление представителя Госдепа США с песней Бритни Спирс Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление представителя Госдепа США Неда Прайса о том, что американская сторона ждет от России повода для двусторонней встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, словами из своей песни «June Song». Свой комментарий представитель ведомства оставила в соцсети. «А я отвечу своими словами из „June Song": „So June is over. Your power is lower and I'm gonna fly away from this lie"», — написала Захарова в Telegram. Дословный перевод этих строк гласит: «Итак, июнь закончился. Ваша сила ослабла, и я улечу прочь от этой лжи». По мнению Захаровой, высказывание Прайса похоже на слова из песни американской исполнительницы Бритни Спирс «Baby One More Time». В тексте идет речь о девушке, которая не может перенести разлуку с возлюбленным. Ранее официальный представитель Госдепартамента США заявил, что страна ждет от российской стороны повода для встречи глав МИД двух государств, сообщает «Царьград». Кроме того, Прайс отмечал, что США больше не будут вести дела с Россией «как обычно» в рамках саммита G20.

