Врач рассказала о продуктах, вызывающих преждевременное старение

09 июля 2022 в 08:14 Размер текста - 17 +

Диетолог заявила, что фрукты, съеденные в большом количестве, также ведут к старению Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Преждевременное старение вызывают такие разновидности продуктов, как сладкое, соленые продукты, алкоголь и даже фрукты и сладкие питьевые йогурты. Об этом рассказала врач-диетолог, врач-терапевт «СМ-Клиника» Елена Тихомирова. «Быстрому старению способствуют любые быстрые углеводы. Дело в том, что быстрые углеводы быстро поступают в кровь и создают сахарные скачки. А когда у нас одномоментно резко повышается сахар, то старение соединительной ткани усиливается», — сообщает «Прайм» со ссылкой на слова диетолога. К продуктам, вызывающих старение, врач отнесла зефир, пастилу, мармелад, любой сахар в чистом виде, мед, варенье и любые сладости в большом количестве. Также негативно на организм влияют выпечка, сладкие напитки, соки, газированные напитки, сладкие питьевые йогурты. Соленые продукты, соленая рыба, снеки, любая пересоленная еда, домашние соленья, алкоголь тоже ведут к преждевременному старению, уточнила Тихомирова. Она отмечает, что даже фрукты, которые можно съесть в большом количестве за один раз, будут провоцировать старение. Поэтому, чтобы замедлить этот процесс, необходимо пить много воды, регулярно заниматься физической нагрузкой и полноценно спать, напомнила врач. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Преждевременное старение вызывают такие разновидности продуктов, как сладкое, соленые продукты, алкоголь и даже фрукты и сладкие питьевые йогурты. Об этом рассказала врач-диетолог, врач-терапевт «СМ-Клиника» Елена Тихомирова. «Быстрому старению способствуют любые быстрые углеводы. Дело в том, что быстрые углеводы быстро поступают в кровь и создают сахарные скачки. А когда у нас одномоментно резко повышается сахар, то старение соединительной ткани усиливается», — сообщает «Прайм» со ссылкой на слова диетолога. К продуктам, вызывающих старение, врач отнесла зефир, пастилу, мармелад, любой сахар в чистом виде, мед, варенье и любые сладости в большом количестве. Также негативно на организм влияют выпечка, сладкие напитки, соки, газированные напитки, сладкие питьевые йогурты. Соленые продукты, соленая рыба, снеки, любая пересоленная еда, домашние соленья, алкоголь тоже ведут к преждевременному старению, уточнила Тихомирова. Она отмечает, что даже фрукты, которые можно съесть в большом количестве за один раз, будут провоцировать старение. Поэтому, чтобы замедлить этот процесс, необходимо пить много воды, регулярно заниматься физической нагрузкой и полноценно спать, напомнила врач.