08 июля 2022

Врач рассказала о продуктах, вызывающих преждевременное старение

© Служба новостей «URA.RU»
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Диетолог заявила, что фрукты, съеденные в большом количестве, также ведут к старению Фото:

Преждевременное старение вызывают такие разновидности продуктов, как сладкое, соленые продукты, алкоголь и даже фрукты и сладкие питьевые йогурты. Об этом рассказала врач-диетолог, врач-терапевт «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

«Быстрому старению способствуют любые быстрые углеводы. Дело в том, что быстрые углеводы быстро поступают в кровь и создают сахарные скачки. А когда у нас одномоментно резко повышается сахар, то старение соединительной ткани усиливается», — сообщает «Прайм» со ссылкой на слова диетолога.

К продуктам, вызывающих старение, врач отнесла зефир, пастилу, мармелад, любой сахар в чистом виде, мед, варенье и любые сладости в большом количестве. Также негативно на организм влияют выпечка, сладкие напитки, соки, газированные напитки, сладкие питьевые йогурты. Соленые продукты, соленая рыба, снеки, любая пересоленная еда, домашние соленья, алкоголь тоже ведут к преждевременному старению, уточнила Тихомирова.

Она отмечает, что даже фрукты, которые можно съесть в большом количестве за один раз, будут провоцировать старение. Поэтому, чтобы замедлить этот процесс, необходимо пить много воды, регулярно заниматься физической нагрузкой и полноценно спать, напомнила врач.

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Преждевременное старение вызывают такие разновидности продуктов, как сладкое, соленые продукты, алкоголь и даже фрукты и сладкие питьевые йогурты. Об этом рассказала врач-диетолог, врач-терапевт «СМ-Клиника» Елена Тихомирова. «Быстрому старению способствуют любые быстрые углеводы. Дело в том, что быстрые углеводы быстро поступают в кровь и создают сахарные скачки. А когда у нас одномоментно резко повышается сахар, то старение соединительной ткани усиливается», — сообщает «Прайм» со ссылкой на слова диетолога. К продуктам, вызывающих старение, врач отнесла зефир, пастилу, мармелад, любой сахар в чистом виде, мед, варенье и любые сладости в большом количестве. Также негативно на организм влияют выпечка, сладкие напитки, соки, газированные напитки, сладкие питьевые йогурты. Соленые продукты, соленая рыба, снеки, любая пересоленная еда, домашние соленья, алкоголь тоже ведут к преждевременному старению, уточнила Тихомирова. Она отмечает, что даже фрукты, которые можно съесть в большом количестве за один раз, будут провоцировать старение. Поэтому, чтобы замедлить этот процесс, необходимо пить много воды, регулярно заниматься физической нагрузкой и полноценно спать, напомнила врач.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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