Российские солдаты уничтожили украинский склад с гаубицами из США и около тридцати украинских боевиков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Важной достигнутой целью спецоперации стало то, что Запад начал считаться с Россией, российская армия уничтожила склад американских гаубиц. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 9 июля.
- Западные страны начали «по-настоящему» считаться с Россией. Это стало важной целью спецоперации, которая к настоящему моменту уже достигнута. Об этом сообщил зампред совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
- Российская армия уничтожила украинский ангар с американскими гаубицами M777, сообщили в Минобороны РФ. Также в ходе атаки были ликвидированы до тридцати украинских боевиков, которые участвовали в обстреле жилых домов в Донецке.
- Многие сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины страдают наркотической зависимостью, сообщили в Министерстве обороны России. Кроме того, они имеют судимости за наркоторговлю, разбои, грабежи и изнасилования.
- Кураторы от западных стран приказали Киеву выявить пророссийски настроенных граждан в Николаеве и показательно их казнить. Об этом заявили в Минобороны РФ.
- Россия впервые применила новейший комплекс радиоэлектронной борьбы ЛПД-801 против украинских беспилотников. Новое оружие будет эффективным противодействием малогабаритным украинским коптерам, сообщает ТАСС.
- Украина заблокировала газ на территории Запорожской области и обвинила в этом Россию. Такое заявление сделал замначальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов.
- США и ЕС проводят тайные переговоры с целью завершить конфликт на Украине. Об этом сообщила немецкая газета Die Welt.
- ВСУ укомплектовали подразделения 127-й бригады теробороны заключенными, заявил генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Украине приходится это делать из-за больших потерь и дезертирства, добавил он.
Спецоперация России на территории Украины началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. По словам президента, ее целями являются денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь населению Донбасса.
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