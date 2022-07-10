У украинского посольства в Москве повесили орден Иуды. «Специально для Зеленского»

11 июля 2022 в 02:33 Размер текста - 17 +

Зеленского наградили орденом Иуды Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Активисты «Молодой Гвардии Единой России» повесили орден Иуды для президента Украины Владимира Зеленского у посольства республики в Москве. Об этом сообщила пресс-служба МГЕР. «В День победы русской армии в Полтавском сражении <…> „Орден Зеленскому“ в Москву привезли уральские активисты „Молодой Гвардии“. Его завернули в грязное тряпье, а также положили в грубый деревянный ящик с подписью „Не вскрывать! Иудино!“. У украинского посольства молодогвардейцы вскрыли ящик, достали медаль и повесили ее у Посольство Украины», — говорится в сообщении на сайте организации. По словам председателя МГЕР Антона Демидова. орден был изготовлен по просьбе уральских активистов по аналогии с медалью Петра I, которой император «наградил» гетмана Мазепу за переход на сторону Швеции в Северной войне, диаметр ордена составил 30-40 сантиметров, вместо ленты использовали цепь. «Зеленский совершил акт предательства, сопоставимый с тем, что сделал Мазепа в 1709 году. Зеленский развязал войну с Донбассом, открыто „перешел“ на сторону Запада, призывает ввести санкции против России и российских деятелей. Этими действиями он заслужил орден Иуды», — заявил Демидов. Спецоперация России на Украине началась утром 24 февраля. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин. Российские войска должны провести денацификацию и демилитаризацию Украины. В Минобороны республики ранее признали, что Украина понесла большие потери, в ВСУ наблюдается высокий уровень истощения на линии фронта. Зеленского обвиняли в предательстве даже боевики признанного экстремистским и запрещенного на территории РФ батальона «Азов». Соответствующее заявление, выцарапанное на стене, было найдено в катакомбах освобожденного от националистов завода «Азовсталь» в Мариуполе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» повесили орден Иуды для президента Украины Владимира Зеленского у посольства республики в Москве. Об этом сообщила пресс-служба МГЕР. «В День победы русской армии в Полтавском сражении <…> „Орден Зеленскому“ в Москву привезли уральские активисты „Молодой Гвардии“. Его завернули в грязное тряпье, а также положили в грубый деревянный ящик с подписью „Не вскрывать! Иудино!“. У украинского посольства молодогвардейцы вскрыли ящик, достали медаль и повесили ее у Посольство Украины», — говорится в сообщении на сайте организации. По словам председателя МГЕР Антона Демидова. орден был изготовлен по просьбе уральских активистов по аналогии с медалью Петра I, которой император «наградил» гетмана Мазепу за переход на сторону Швеции в Северной войне, диаметр ордена составил 30-40 сантиметров, вместо ленты использовали цепь. «Зеленский совершил акт предательства, сопоставимый с тем, что сделал Мазепа в 1709 году. Зеленский развязал войну с Донбассом, открыто „перешел“ на сторону Запада, призывает ввести санкции против России и российских деятелей. Этими действиями он заслужил орден Иуды», — заявил Демидов. Спецоперация России на Украине началась утром 24 февраля. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин. Российские войска должны провести денацификацию и демилитаризацию Украины. В Минобороны республики ранее признали, что Украина понесла большие потери, в ВСУ наблюдается высокий уровень истощения на линии фронта. Зеленского обвиняли в предательстве даже боевики признанного экстремистским и запрещенного на территории РФ батальона «Азов». Соответствующее заявление, выцарапанное на стене, было найдено в катакомбах освобожденного от националистов завода «Азовсталь» в Мариуполе.