11 июля 2022

Власти Запорожья сделали жесткое предупреждение диверсантам

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины, спецназ украины
Украинских террористов ждет ликвидация, заявил Владимир Рогов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Всех украинских террористов и диверсантов ждет ликвидация. Такое заявление сделал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Украинских диверсантов ждет плачевная и незавидная участь. Все больше боевиков Зеленского, которые решаются посягнуть на мирную жизнь в нашем регионе, ликвидируют при задержании. Также готовится решение о конфискации имущества семей террористов и их пособников. Все меньше становится тех, кто даже за деньги согласится отправиться на верную смерть», — сказал Рогов в интервью РИА «Новости».

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что под контроль полностью взята Херсонская область и значительная часть Запорожской области.

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Всех украинских террористов и диверсантов ждет ликвидация. Такое заявление сделал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Украинских диверсантов ждет плачевная и незавидная участь. Все больше боевиков Зеленского, которые решаются посягнуть на мирную жизнь в нашем регионе, ликвидируют при задержании. Также готовится решение о конфискации имущества семей террористов и их пособников. Все меньше становится тех, кто даже за деньги согласится отправиться на верную смерть», — сказал Рогов в интервью РИА «Новости». Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что под контроль полностью взята Херсонская область и значительная часть Запорожской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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