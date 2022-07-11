Власти Запорожья сделали жесткое предупреждение диверсантам

Всех украинских террористов и диверсантов ждет ликвидация. Такое заявление сделал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Украинских диверсантов ждет плачевная и незавидная участь. Все больше боевиков Зеленского, которые решаются посягнуть на мирную жизнь в нашем регионе, ликвидируют при задержании. Также готовится решение о конфискации имущества семей террористов и их пособников. Все меньше становится тех, кто даже за деньги согласится отправиться на верную смерть», — сказал Рогов в интервью РИА «Новости».
Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что под контроль полностью взята Херсонская область и значительная часть Запорожской области.
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