СК требует ареста экс-замглавы МЧС за превышение полномочий

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Гимназия 175. Казань, следственный комитет, школа175, гимназия175
Следственный комитет вменяет Андрею Гуровичу превышение полномочий Фото:

Следствие требует арестовать экс-замглавы МЧС Андрея Гуровича. Об этом сообщили представители суда, где рассматривается его дело.

«Следствие требует арестовать экс-замглавы МЧС Гуровича», — пишут РИА «Новости» со ссылкой на сотрудников суда. Гуровичу вменяется превышение полномочий с причинением тяжких последствий.

Ранее экс-замглавы МЧС задержали по подозрению в должностных преступлениях. Он стал фигурантом уголовного дела. Гурович был освобожден от своей должности указом президента РФ Владимира Путина от 25 мая.

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Следствие требует арестовать экс-замглавы МЧС Андрея Гуровича. Об этом сообщили представители суда, где рассматривается его дело. «Следствие требует арестовать экс-замглавы МЧС Гуровича», — пишут РИА «Новости» со ссылкой на сотрудников суда. Гуровичу вменяется превышение полномочий с причинением тяжких последствий. Ранее экс-замглавы МЧС задержали по подозрению в должностных преступлениях. Он стал фигурантом уголовного дела. Гурович был освобожден от своей должности указом президента РФ Владимира Путина от 25 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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