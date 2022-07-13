СК требует ареста экс-замглавы МЧС за превышение полномочий

Следственный комитет вменяет Андрею Гуровичу превышение полномочий
Следствие требует арестовать экс-замглавы МЧС Андрея Гуровича. Об этом сообщили представители суда, где рассматривается его дело.
«Следствие требует арестовать экс-замглавы МЧС Гуровича», — пишут РИА «Новости» со ссылкой на сотрудников суда. Гуровичу вменяется превышение полномочий с причинением тяжких последствий.
Ранее экс-замглавы МЧС задержали по подозрению в должностных преступлениях. Он стал фигурантом уголовного дела. Гурович был освобожден от своей должности указом президента РФ Владимира Путина от 25 мая.
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