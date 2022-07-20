Украине отсрочили выплаты по иностранным долгам

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Кредиторы согласились отсрочить выплаты до конца 2023 года Фото:

Кредиторы Украины приняли решение временно приостановить обслуживание долговых обязательств республики. Согласно представленному ими заявлению, выплаты отсрочат до конца 2023 года.

«Мы соглашаемся приостановить обслуживание долга Украины с 1 августа 2022 года до конца 2023 года. С возможностью продления на год», — приводит слова неназванных кредиторов Reuters.

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Кредиторы Украины приняли решение временно приостановить обслуживание долговых обязательств республики. Согласно представленному ими заявлению, выплаты отсрочат до конца 2023 года. «Мы соглашаемся приостановить обслуживание долга Украины с 1 августа 2022 года до конца 2023 года. С возможностью продления на год», — приводит слова неназванных кредиторов Reuters.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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