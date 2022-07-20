Украине отсрочили выплаты по иностранным долгам

Кредиторы согласились отсрочить выплаты до конца 2023 года
Кредиторы Украины приняли решение временно приостановить обслуживание долговых обязательств республики. Согласно представленному ими заявлению, выплаты отсрочат до конца 2023 года.
«Мы соглашаемся приостановить обслуживание долга Украины с 1 августа 2022 года до конца 2023 года. С возможностью продления на год», — приводит слова неназванных кредиторов Reuters.
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