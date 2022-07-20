Директор ЦРУ Бернс предрек войну между США и КНР из-за Тайваня

21 июля 2022 в 04:08 Размер текста - 17 +

Китай решится на использование силы для установления контроля над Тайванем, считает директор ЦРУ Уильям Бернс Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем Китай в этом десятилетии осмелится на использование силы для установления контроля над Тайванем, китайский лидер Си Цзиньпин уверен в способностях своей армии. Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе выступления на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института, транслируемого на YouTube. «Вопрос не в том, решат ли они использовать силу, а в том, как и когда они это сделают», — сказал Бернс. Он уверен, что недооценивать готовность властей КНР установить контроль над Тайванем не стоит. По его словам, китайский лидер Си Цзиньпин уверен в возможностях своей армии, попытка установить контроль над островом может произойти в течение «нынешнего десятилетия». Ранее Global Times сообщал, что Китай может дать военный ответ на визит представителей конгресса США на Тайвань. По словам научного сотрудника Китайской академии социальных наук Лю Сяна, президент США Джо Байден недооценивают решимость Пекина в плане обострения конфликта. По его оценке, военный ответ уже определен. Вместе с тем, министр обороны Китая Вэй Фэнхэ во время встречи с главой Пентагона Ллойдолм Остином заявил, что КНР готова начать войну с Тайванем в случае провозглашения независимости острова. Перед этим китайская армия провела масштабные учения в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщалось ранее. В ответ на это президент США Джо Байден заявил, что Штаты готовы «применить силу» в случае вторжения Китая в Тайвань. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Китай в этом десятилетии осмелится на использование силы для установления контроля над Тайванем, китайский лидер Си Цзиньпин уверен в способностях своей армии. Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе выступления на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института, транслируемого на YouTube. «Вопрос не в том, решат ли они использовать силу, а в том, как и когда они это сделают», — сказал Бернс. Он уверен, что недооценивать готовность властей КНР установить контроль над Тайванем не стоит. По его словам, китайский лидер Си Цзиньпин уверен в возможностях своей армии, попытка установить контроль над островом может произойти в течение «нынешнего десятилетия». Ранее Global Times сообщал, что Китай может дать военный ответ на визит представителей конгресса США на Тайвань. По словам научного сотрудника Китайской академии социальных наук Лю Сяна, президент США Джо Байден недооценивают решимость Пекина в плане обострения конфликта. По его оценке, военный ответ уже определен. Вместе с тем, министр обороны Китая Вэй Фэнхэ во время встречи с главой Пентагона Ллойдолм Остином заявил, что КНР готова начать войну с Тайванем в случае провозглашения независимости острова. Перед этим китайская армия провела масштабные учения в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщалось ранее. В ответ на это президент США Джо Байден заявил, что Штаты готовы «применить силу» в случае вторжения Китая в Тайвань.