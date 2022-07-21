Представитель Путина назвал ожидания от нового премьера Британии

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Песков выразил надежду, что новый премьер Британии будет взвешенно выстраивать отношения с Россией Фото:

Россия надеется увидеть на посту премьер-министра Великобритании человека, который будет выстраивать отношения с Россией. Об этим заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на конференц-колле.

«Все, что происходит в Великобритании — это их внутреннее дело. Мы надеемся, что будущий лидер Великобритании, заняв кресло, станет склоняться к более взвешенной риторике в отношении РФ», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

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Россия надеется увидеть на посту премьер-министра Великобритании человека, который будет выстраивать отношения с Россией. Об этим заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на конференц-колле. «Все, что происходит в Великобритании — это их внутреннее дело. Мы надеемся, что будущий лидер Великобритании, заняв кресло, станет склоняться к более взвешенной риторике в отношении РФ», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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