Представитель Путина назвал ожидания от нового премьера Британии

Песков выразил надежду, что новый премьер Британии будет взвешенно выстраивать отношения с Россией Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия надеется увидеть на посту премьер-министра Великобритании человека, который будет выстраивать отношения с Россией. Об этим заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на конференц-колле.

«Все, что происходит в Великобритании — это их внутреннее дело. Мы надеемся, что будущий лидер Великобритании, заняв кресло, станет склоняться к более взвешенной риторике в отношении РФ», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.