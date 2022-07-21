Представитель Путина назвал ожидания от нового премьера Британии

Песков выразил надежду, что новый премьер Британии будет взвешенно выстраивать отношения с Россией
Россия надеется увидеть на посту премьер-министра Великобритании человека, который будет выстраивать отношения с Россией. Об этим заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на конференц-колле.
«Все, что происходит в Великобритании — это их внутреннее дело. Мы надеемся, что будущий лидер Великобритании, заняв кресло, станет склоняться к более взвешенной риторике в отношении РФ», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.
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