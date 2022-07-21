Медведев: надо отодвинуть ВСУ не только от Донецка, но и подальше

Дмитрий Медведев приехал в Ростовскую область Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские войска будут отодвинуты не только от Донецка, но и далее. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время встречи с переселенцами в Ростовской области.

«Все задачи [спецоперации] будут доведены до конца. В Донбассе будет спокойно, мирно и комфортно. Все будет сделано для того, чтобы отодвинуть украинские войска от Донецка и подальше», — заявил Медведев. Его слова приводит РИА «Новости».

Медведев прилетел в Ростовскую область 21 июля, чтобы встретиться с вынужденными переселенцами из Донецкой и Луганской народных республик и Украины. Зампред Совбеза посетит пункты временного размещения. В поездке также участвуют вице-премьер Татьяна Голикова, министр труда Антон Котяков, глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «Царьград».

Россия проводит вынужденную спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основными целями стали освобождение территорий Донбасса и спасение мирных жителей от геноцида со стороны киевского режима.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!