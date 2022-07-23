CNN: Huawei могла перехватывать секреты о ядерном арсенале США

23 июля 2022 в 22:56 Размер текста - 17 +

В США заподозрили, что Китай может перехватывать данные об американском ядерном вооружении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU ФБР заподозрило, что китайская компания Huawei может перехватывать данные о ядерном вооружении США. Об этом сообщает CNN. Как пишет издание, оборудование Huawei установленное на вышках сотовой связи неподалеку от американских военных баз, способно создавать помехи и перехватывать разговоры по линии Министерства обороны, в том числе и коммуникацию людей, ответственных за ядерное вооружение. При этом, несколько лет назад Вашингтон включил Huawei в санкционные списки в связи с угрозой национальной безопасности в мае 2019 года. США тогда обвинили компанию в промышленном шпионаже, краже технологий, угрозах экономике. Ранее в CNN сообщили, что США планируют создать отчет о военном взаимодействии с Китаем за последние пять лет. «Федеральное агентство новостей» писало, что китайские чиновники и аналитики надеются преодолеть отставание Китая от США в экономическом и военном плане за следующие 30 лет. Также США пригрозили Китаю последствиями за помощь России в обходе санкций. Об этом сообщала «Национальная служба новостей». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

ФБР заподозрило, что китайская компания Huawei может перехватывать данные о ядерном вооружении США. Об этом сообщает CNN. Как пишет издание, оборудование Huawei установленное на вышках сотовой связи неподалеку от американских военных баз, способно создавать помехи и перехватывать разговоры по линии Министерства обороны, в том числе и коммуникацию людей, ответственных за ядерное вооружение. При этом, несколько лет назад Вашингтон включил Huawei в санкционные списки в связи с угрозой национальной безопасности в мае 2019 года. США тогда обвинили компанию в промышленном шпионаже, краже технологий, угрозах экономике. Ранее в CNN сообщили, что США планируют создать отчет о военном взаимодействии с Китаем за последние пять лет. «Федеральное агентство новостей» писало, что китайские чиновники и аналитики надеются преодолеть отставание Китая от США в экономическом и военном плане за следующие 30 лет. Также США пригрозили Китаю последствиями за помощь России в обходе санкций. Об этом сообщала «Национальная служба новостей».