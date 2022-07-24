Косметолог Шипилова: о чем сигнализируют темные круги под глазами

24 июля 2022 в 19:35 Размер текста - 17 +

От темных кругов поможет избавиться лечение сопутствующих заболеваний, сказала Эльвира Шипилова Фото: Размик Закарян © URA.RU Темные круги под глазами могут говорить о развитии заболеваний сердечно-сосудистой системы, почек, печени, желчного пузыря и гормональных нарушениях. Об этом URA.RU сообщила сертифицированный косметолог-эстетист, специалист по эстетике лица и тела клиники «Олимп клиник» Эльвира Шипилова. «Темные круги под глазами могут появляться при некоторых заболеваниях: патологии сердечно-сосудистой системы, почек, печени, желчного пузыря, гормональных нарушениях. Дополнительные факторы, способствующие их возникновению — постоянный недосып, хронический стресс, длительная работа за компьютером, вредные привычки, в частности, курение, злоупотребление кофе и острыми приправами, а также обезвоживание организма», — рассказала Эльвира Шипилова. Косметолог отметила, что серьезное влияние оказывают анатомические особенности. «Строение кожи вокруг глаз несколько отличается от кожи лица и тела. Она здесь всегда более тонкая. Подкожно-жировой клетчатки практически нет. Кровеносных сосудов очень много. Исходя из этого под глазами появляется темные круги. Кроме того, усиливать их могут плохой кровоток и лимфоток, когда венозная кровь застаивается. Также с возрастом кожа еще больше истончается, венозная сетка просвечивает сильнее, и видимость темных кругов под глазами усиливается», — объяснила эстетист. Собеседница агентства назвала три направления лечения данной проблемы. «Во-первых, устранение сопутствующих заболеваний, если таковые имеются. Во-вторых, соблюдение режима дня, а именно: здоровый сон, прогулки на свежем воздухе, отказ от вредных привычек, чаще отдыхать, минимизировать уровень стрессов, употреблять более здоровую пищу, богатую витаминами и минералами. Третье направление — косметологические процедуры. Например, массажи, инъекции и пластика», — сказала Шипилова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Темные круги под глазами могут говорить о развитии заболеваний сердечно-сосудистой системы, почек, печени, желчного пузыря и гормональных нарушениях. Об этом URA.RU сообщила сертифицированный косметолог-эстетист, специалист по эстетике лица и тела клиники «Олимп клиник» Эльвира Шипилова. «Темные круги под глазами могут появляться при некоторых заболеваниях: патологии сердечно-сосудистой системы, почек, печени, желчного пузыря, гормональных нарушениях. Дополнительные факторы, способствующие их возникновению — постоянный недосып, хронический стресс, длительная работа за компьютером, вредные привычки, в частности, курение, злоупотребление кофе и острыми приправами, а также обезвоживание организма», — рассказала Эльвира Шипилова. Косметолог отметила, что серьезное влияние оказывают анатомические особенности. «Строение кожи вокруг глаз несколько отличается от кожи лица и тела. Она здесь всегда более тонкая. Подкожно-жировой клетчатки практически нет. Кровеносных сосудов очень много. Исходя из этого под глазами появляется темные круги. Кроме того, усиливать их могут плохой кровоток и лимфоток, когда венозная кровь застаивается. Также с возрастом кожа еще больше истончается, венозная сетка просвечивает сильнее, и видимость темных кругов под глазами усиливается», — объяснила эстетист. Собеседница агентства назвала три направления лечения данной проблемы. «Во-первых, устранение сопутствующих заболеваний, если таковые имеются. Во-вторых, соблюдение режима дня, а именно: здоровый сон, прогулки на свежем воздухе, отказ от вредных привычек, чаще отдыхать, минимизировать уровень стрессов, употреблять более здоровую пищу, богатую витаминами и минералами. Третье направление — косметологические процедуры. Например, массажи, инъекции и пластика», — сказала Шипилова.