В Кремле рассказали, как спасают Путина от простуды

25 июля 2022 в 14:17 Размер текста - 17 +

В Кремле избегают сквозняков, сообщил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле внимательно регулируют работу кондиционеров, чтобы не допустить простуды у президента России Владимира Путина. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, комментируя слова главы государства о том, что он простыл в Иране. «Мы регулируем более внимательно кондиционеры в помещениях. Избегаем сквозняков». — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее Путин сообщил, что начал кашлять из-за своей поездки в Иран, пишет RT. По словам главы государства, в арабской стране стояла сильная жара и слишком сильно работали кондиционеры.

В Кремле внимательно регулируют работу кондиционеров, чтобы не допустить простуды у президента России Владимира Путина. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, комментируя слова главы государства о том, что он простыл в Иране. «Мы регулируем более внимательно кондиционеры в помещениях. Избегаем сквозняков». — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее Путин сообщил, что начал кашлять из-за своей поездки в Иран, пишет RT. По словам главы государства, в арабской стране стояла сильная жара и слишком сильно работали кондиционеры.