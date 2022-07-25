В Кремле рассказали, как спасают Путина от простуды

В Кремле избегают сквозняков, сообщил Дмитрий Песков
В Кремле внимательно регулируют работу кондиционеров, чтобы не допустить простуды у президента России Владимира Путина. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, комментируя слова главы государства о том, что он простыл в Иране.
«Мы регулируем более внимательно кондиционеры в помещениях. Избегаем сквозняков». — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.
Ранее Путин сообщил, что начал кашлять из-за своей поездки в Иран, пишет RT. По словам главы государства, в арабской стране стояла сильная жара и слишком сильно работали кондиционеры.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»