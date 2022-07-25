В Кремле рассказали, как спасают Путина от простуды

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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
В Кремле избегают сквозняков, сообщил Дмитрий Песков Фото:

В Кремле внимательно регулируют работу кондиционеров, чтобы не допустить простуды у президента России Владимира Путина. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, комментируя слова главы государства о том, что он простыл в Иране.

«Мы регулируем более внимательно кондиционеры в помещениях. Избегаем сквозняков». — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Ранее Путин сообщил, что начал кашлять из-за своей поездки в Иран, пишет RT. По словам главы государства, в арабской стране стояла сильная жара и слишком сильно работали кондиционеры.

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В Кремле внимательно регулируют работу кондиционеров, чтобы не допустить простуды у президента России Владимира Путина. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, комментируя слова главы государства о том, что он простыл в Иране. «Мы регулируем более внимательно кондиционеры в помещениях. Избегаем сквозняков». — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее Путин сообщил, что начал кашлять из-за своей поездки в Иран, пишет RT. По словам главы государства, в арабской стране стояла сильная жара и слишком сильно работали кондиционеры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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