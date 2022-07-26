iDNES: в Чехии начали убирать со зданий украинские флаги

27 июля 2022 в 05:28 Размер текста - 17 +

Власти ряда городов Чехии решили снять со зданий администраций флаги Украины Фото: Альбина Золотухина © URA.RU Власти некоторые чешских городов начали убирать украинские флаги со зданий местных администраций. Об этом сообщил портал iDNES. По словам пресс-секретаря администрации города Наход Нины Адольф, многие граждане высказывали мнение, что на здание ратуши все-таки должен висеть чешский флаг. «Мы же живем в Чехии, а не на Украине. Мы не видим причин, чтобы возвращать флаги», — заявил староста города Червены-Костелец Томаш Проуза. В конце школьного года был убран флаг Украины и с ратуши в Колине. «Обратно возвращать флаг мы не планируем», — прокомментировала пресс-секретарь властей города Дагмар Соукупова. Страны Европы принимают беженцев с Украины в связи со спецоперацией РФ, начатой 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл целями операции демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь жителям ДНР и ЛНР. Директор швейцарской службы помощи беженцам Мириам Беренс отметила, что семьи в Швейцарии, принимающие беженцев с Украины, начинают постепенно уставать от них. Что касается приезжих в Россию, с момента начала спецоперации в страну прибыло около 1,5 миллиона украинцев, сообщала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Власти некоторые чешских городов начали убирать украинские флаги со зданий местных администраций. Об этом сообщил портал iDNES. По словам пресс-секретаря администрации города Наход Нины Адольф, многие граждане высказывали мнение, что на здание ратуши все-таки должен висеть чешский флаг. «Мы же живем в Чехии, а не на Украине. Мы не видим причин, чтобы возвращать флаги», — заявил староста города Червены-Костелец Томаш Проуза. В конце школьного года был убран флаг Украины и с ратуши в Колине. «Обратно возвращать флаг мы не планируем», — прокомментировала пресс-секретарь властей города Дагмар Соукупова. Страны Европы принимают беженцев с Украины в связи со спецоперацией РФ, начатой 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл целями операции демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь жителям ДНР и ЛНР. Директор швейцарской службы помощи беженцам Мириам Беренс отметила, что семьи в Швейцарии, принимающие беженцев с Украины, начинают постепенно уставать от них. Что касается приезжих в Россию, с момента начала спецоперации в страну прибыло около 1,5 миллиона украинцев, сообщала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.