Спецдокладчик ООН: санкции Запада бьют по самым слабым

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Официальный сайт президента Украины, оон
Санкции против России будут действовать до 31 января 2023 года Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Спецдокладчик ООН по негативному влиянию односторонних принудительных мер на права человека Елена Довгань раскритиковала санкции Запада против России. По ее словам, они вредят самым уязвимым и нуждающимся в защите людям.

«Вводимые санкции против России в связи со спецоперацией на Украине, прежде всего вредят наиболее уязвимым и нуждающимся в защите людям, а также ведут к росту безработицы и коррупции», — приводит Lenta.ru слова Довгань. Также она добавила, что односторонние принудительные меры представляют собой один из самых серьезных вызовов солидарности и защите прав человека.

Ранее URA.RU сообщало, что Европейский союз продлил на шесть месяцев санкции против России. Они будут действовать до 31 января 2023 года. Страны ЕС, США, Великобритания и ряд других государств усилили санкционное давление на Россию после начала российской специальной операции на Украине.

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Спецдокладчик ООН по негативному влиянию односторонних принудительных мер на права человека Елена Довгань раскритиковала санкции Запада против России. По ее словам, они вредят самым уязвимым и нуждающимся в защите людям. «Вводимые санкции против России в связи со спецоперацией на Украине, прежде всего вредят наиболее уязвимым и нуждающимся в защите людям, а также ведут к росту безработицы и коррупции», — приводит Lenta.ru слова Довгань. Также она добавила, что односторонние принудительные меры представляют собой один из самых серьезных вызовов солидарности и защите прав человека. Ранее URA.RU сообщало, что Европейский союз продлил на шесть месяцев санкции против России. Они будут действовать до 31 января 2023 года. Страны ЕС, США, Великобритания и ряд других государств усилили санкционное давление на Россию после начала российской специальной операции на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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