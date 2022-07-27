Спецдокладчик ООН: санкции Запада бьют по самым слабым

Спецдокладчик ООН по негативному влиянию односторонних принудительных мер на права человека Елена Довгань раскритиковала санкции Запада против России. По ее словам, они вредят самым уязвимым и нуждающимся в защите людям.
«Вводимые санкции против России в связи со спецоперацией на Украине, прежде всего вредят наиболее уязвимым и нуждающимся в защите людям, а также ведут к росту безработицы и коррупции», — приводит Lenta.ru слова Довгань. Также она добавила, что односторонние принудительные меры представляют собой один из самых серьезных вызовов солидарности и защите прав человека.
Ранее URA.RU сообщало, что Европейский союз продлил на шесть месяцев санкции против России. Они будут действовать до 31 января 2023 года. Страны ЕС, США, Великобритания и ряд других государств усилили санкционное давление на Россию после начала российской специальной операции на Украине.
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