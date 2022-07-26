Евросоюз продлил санкции против России до 2023 года

26 июля 2022 в 15:59 Размер текста - 17 +

ЕС принял новое решение по санкциям против России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Европейский союз продлил на шесть месяцев санкции против России. Они будут действовать до 31 января 2023 года. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС. «Совет сегодня принял решение продлить на шесть месяцев до 31 января 2023 года запретительные меры, нацеленные на специфические сектора экономики РФ», — сообщается в заявлении, передает ТАСС. Такое решение принято из-за ситуации на Украине. Страны ЕС, США, Великобритания и ряд других государств усилили санкционное давление на Россию после начала российской специальной операции на Украине. Однако антироссийские ограничения оказали обратный эффект на экономики европейских стран. Журнал The American Conservative писал, что санкции США помогли России. Ученый Лондонского центра политических исследований Александр Марковский отметил, что Запад попал в стратегическую ловушку РФ. Президент России Владимир Путин заявил, что западные санкции поставили под угрозу российскую авиаотрасль.

Европейский союз продлил на шесть месяцев санкции против России. Они будут действовать до 31 января 2023 года. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС. «Совет сегодня принял решение продлить на шесть месяцев до 31 января 2023 года запретительные меры, нацеленные на специфические сектора экономики РФ», — сообщается в заявлении, передает ТАСС. Такое решение принято из-за ситуации на Украине. Страны ЕС, США, Великобритания и ряд других государств усилили санкционное давление на Россию после начала российской специальной операции на Украине. Однако антироссийские ограничения оказали обратный эффект на экономики европейских стран. Журнал The American Conservative писал, что санкции США помогли России. Ученый Лондонского центра политических исследований Александр Марковский отметил, что Запад попал в стратегическую ловушку РФ. Президент России Владимир Путин заявил, что западные санкции поставили под угрозу российскую авиаотрасль.