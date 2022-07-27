Захарова ответила Боррелю, приревновавшему СМИ к Лаврову

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Мария Захарова ответила на обвинения Жозепа Борреля в адрес прессы Фото:

Заявления главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля являются «глупостью», поэтому западные СМИ их не цитируют. Такое мнение в своем telegram-канале высказала представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Жозеп, западная пресса просто бережет свое ментальное здоровье, предпочитая Лаврова Вам. Мы то, что мы едим, в том числе информационно. Вон, ведущая предвыборных дебатов в Британии упала в обморок после очередного абсурдного заявления Лиз Трасс. Слушать глупости небезопасно. А цитировать их тем более», — написала Захарова.

Ранее Боррель пожаловался, что западные СМИ уделяют ему гораздо меньше внимания, чем министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову. В частности, он заявил, что пресса не цитирует его заявления в то время как любые слова Лаврова появляются во всех газетах.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Заявления главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля являются «глупостью», поэтому западные СМИ их не цитируют. Такое мнение в своем telegram-канале высказала представитель МИД РФ Мария Захарова. «Жозеп, западная пресса просто бережет свое ментальное здоровье, предпочитая Лаврова Вам. Мы то, что мы едим, в том числе информационно. Вон, ведущая предвыборных дебатов в Британии упала в обморок после очередного абсурдного заявления Лиз Трасс. Слушать глупости небезопасно. А цитировать их тем более», — написала Захарова. Ранее Боррель пожаловался, что западные СМИ уделяют ему гораздо меньше внимания, чем министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову. В частности, он заявил, что пресса не цитирует его заявления в то время как любые слова Лаврова появляются во всех газетах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...