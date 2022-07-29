CNN: РФ просит США передать ей еще одного заключенного

30 июля 2022 в 01:05 Размер текста - 17 +

Речь идет о россиянине по имени Вадим Красиков, сообщает телеканал CNN Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Телеканал CNN со ссылкой на неназванные осведомленные источники сообщает, что Россия якобы запросила у США включить в список на обмен еще одного заключенного. В Европе его осудили за громкое убийство, речь идет о россиянине по имени Вадим Красиков. «Российские правительственные чиновники попросили, чтобы бывший полковник из внутреннего шпионского агентства страны, который был осужден за убийство в Германии в прошлом году, был добавлен к предлагаемому США обмену печально известного торговца оружием на Бриттни Гринер и Пола Уилана», — передает телеканал CNN слова осведомленного источника. Вместе с тем, утверждается, что ранее в июле российская сторона якобы передала соответствующий запрос США «через неофициальный канал, используемый ФСБ». «Русские передали запрос США в начале этого месяца через неофициальный канал, используемый шпионским агентством, известным как ФСБ, о том, что они хотят, чтобы Вадим Красиков был освобожден в дополнение к Виктору Буту», — пишет CNN. Ранее сообщалось, что представители России и США пытаются договориться о возвращении на родину экс-баскетболистки УГМК Бриттни Грайнер, задержанной за контрабанду наркотиков в РФ. Об этом заявили в МИД РФ. Вопрос вывоза преступников обсуждали глава РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден. Американская сторона предлагает обменять баскетболистку на осужденных, содержащихся в США. Среди них американец-шпион Пол Уилон и предприниматель Виктор Бут. Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево в марте, обнаружив у нее в багаже гашишное масло. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заявил, что договоренностей об обмене американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута между Россией и США еще нет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Телеканал CNN со ссылкой на неназванные осведомленные источники сообщает, что Россия якобы запросила у США включить в список на обмен еще одного заключенного. В Европе его осудили за громкое убийство, речь идет о россиянине по имени Вадим Красиков. «Российские правительственные чиновники попросили, чтобы бывший полковник из внутреннего шпионского агентства страны, который был осужден за убийство в Германии в прошлом году, был добавлен к предлагаемому США обмену печально известного торговца оружием на Бриттни Гринер и Пола Уилана», — передает телеканал CNN слова осведомленного источника. Вместе с тем, утверждается, что ранее в июле российская сторона якобы передала соответствующий запрос США «через неофициальный канал, используемый ФСБ». «Русские передали запрос США в начале этого месяца через неофициальный канал, используемый шпионским агентством, известным как ФСБ, о том, что они хотят, чтобы Вадим Красиков был освобожден в дополнение к Виктору Буту», — пишет CNN. Ранее сообщалось, что представители России и США пытаются договориться о возвращении на родину экс-баскетболистки УГМК Бриттни Грайнер, задержанной за контрабанду наркотиков в РФ. Об этом заявили в МИД РФ. Вопрос вывоза преступников обсуждали глава РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден. Американская сторона предлагает обменять баскетболистку на осужденных, содержащихся в США. Среди них американец-шпион Пол Уилон и предприниматель Виктор Бут. Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево в марте, обнаружив у нее в багаже гашишное масло. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заявил, что договоренностей об обмене американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута между Россией и США еще нет.