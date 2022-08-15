Вирусолог Аграновский не исключил вспышки гриппа осенью в РФ

16 августа 2022 в 03:03 Размер текста - 17 +

Сила вспышки гриппа будет зависеть от штамма инфекции Фото: Анна Майорова © URA.RU В России нельзя исключить вспышки гриппа, однако это будет зависеть от штамма, который будет распространяться в стране. Об этом в беседе с URA.RU рассказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. «Исключить [вспышки гриппа] не могу, но все зависит от того, какие штаммы будут. Могут быть какие-то новые и высокопатогенные, а могут быть помягче варианты. Пока это не понятно. Надо за всем следить. Что нам делать? Заниматься этим. Мы занимались, и грипп мы давно знаем, люди работают, но не оставлять этой работы. Грипп в любом случае опаснее оспы обезьян и прочего малозначительного, что мы порой обсуждаем с излишним вниманием», — заявил Алексей Аграновский. Как отметил вирусолог, противоэпидемические правила, введенные из-за коронавируса, тормозили распространение гриппа среди населения. «Грипп, конечно, был. Но не столько, сколько в годы его эпидемий. Люди стали вести себя по-другому. Стало меньше контактов, масочный режим. Это ограничило распространение гриппа. Но что грипп, что ковид с нами на веки вечные. Не надо думать, что „если слон на кита влезет, то кто кого поборет“. И тут также с двумя инфекциями, они существуют параллельно, хотя и занимают неодинаковое место в общественном сознании», — уточнил он. Ранее академик РАН Виталий Зверев в разговоре с URA.RU предупредил о новом вирусе гриппа. По его словам, человечество может столкнуться с проблемой, для которой придется создавать вакцину и разрабатывать схемы лечения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России нельзя исключить вспышки гриппа, однако это будет зависеть от штамма, который будет распространяться в стране. Об этом в беседе с URA.RU рассказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. «Исключить [вспышки гриппа] не могу, но все зависит от того, какие штаммы будут. Могут быть какие-то новые и высокопатогенные, а могут быть помягче варианты. Пока это не понятно. Надо за всем следить. Что нам делать? Заниматься этим. Мы занимались, и грипп мы давно знаем, люди работают, но не оставлять этой работы. Грипп в любом случае опаснее оспы обезьян и прочего малозначительного, что мы порой обсуждаем с излишним вниманием», — заявил Алексей Аграновский. Как отметил вирусолог, противоэпидемические правила, введенные из-за коронавируса, тормозили распространение гриппа среди населения. «Грипп, конечно, был. Но не столько, сколько в годы его эпидемий. Люди стали вести себя по-другому. Стало меньше контактов, масочный режим. Это ограничило распространение гриппа. Но что грипп, что ковид с нами на веки вечные. Не надо думать, что „если слон на кита влезет, то кто кого поборет“. И тут также с двумя инфекциями, они существуют параллельно, хотя и занимают неодинаковое место в общественном сознании», — уточнил он. Ранее академик РАН Виталий Зверев в разговоре с URA.RU предупредил о новом вирусе гриппа. По его словам, человечество может столкнуться с проблемой, для которой придется создавать вакцину и разрабатывать схемы лечения.