Пушков оценил решение Канады бросить Европу «на произвол судьбы»

20 августа 2022 в 05:05 Размер текста - 17 +

Пушков высмеял премьера Канады за отказ помогать Европе этой зимой Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Вашингтон напрасно помог когда-то Канаде, протащив ее в G7, ведь во времена кризиса государство может сделать «не очень многое» для Европы, как ранее заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Такого мнения придерживается сенатор Алексей Пушков. «Страна „большой семерки“ готовится перед лицом зимнего кризиса умыть руки, бросив европейских союзников на произвол судьбы. И это — один из формальных лидеров западного мира! В свое время США протащили слабоватую по всем параметрам Канаду в G7 с заднего входа, а европейцы покорно согласились. Как выясняется, напрасно», — написал Пушков в telegram-канале. Так он прокомментировал новость о том, что Канада попросила Европу особо на нее не рассчитывать в решении грядущих проблем этой зимой. Ранее Трюдо признался, что Оттава мало что может сделать в краткосрочной перспективе, чтобы помочь Европе в решении грядущих энергетических проблем будущей зимой. По его словам, эта проблема будет еще обсуждаться на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Вашингтон напрасно помог когда-то Канаде, протащив ее в G7, ведь во времена кризиса государство может сделать «не очень многое» для Европы, как ранее заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Такого мнения придерживается сенатор Алексей Пушков. «Страна „большой семерки“ готовится перед лицом зимнего кризиса умыть руки, бросив европейских союзников на произвол судьбы. И это — один из формальных лидеров западного мира! В свое время США протащили слабоватую по всем параметрам Канаду в G7 с заднего входа, а европейцы покорно согласились. Как выясняется, напрасно», — написал Пушков в telegram-канале. Так он прокомментировал новость о том, что Канада попросила Европу особо на нее не рассчитывать в решении грядущих проблем этой зимой. Ранее Трюдо признался, что Оттава мало что может сделать в краткосрочной перспективе, чтобы помочь Европе в решении грядущих энергетических проблем будущей зимой. По его словам, эта проблема будет еще обсуждаться на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем.