На Западе призвали страны Евросоюза забыть о своих интересах

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Здания, жанры. Москва, евросоюз, флаг евросоюза, флаг, европейский союз
В Европе зимой прогнозируют разногласия между странами Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Некоторые страны Евросоюза во время кризиса, который начался из-за введения антироссийских санкций, ставят национальные интересы выше общих. Статью об этом выпустило британское издание Financial Times.

«Ставить национальные интересы выше интересов ЕС в целом было бы неправильным шагом, поскольку надвигаются зимние кризисы. Страдания от растущих счетов за электроэнергию становятся все более серьезными. Между странами существуют трения, которые подрывают способность Евросоюза к коллективным действиям», — говорится в статье.

Отмечается также, что в Европе зимой могут усилиться разногласия между странами. При этом ни одно из государств не может эффективно вести политику в сфере обороны и финансов.

Антироссийские санкции были введены Западом и-за того, что Россия начала вынужденную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. В шестом пакете санкций фигурировало частичное или полное эмбарго на российские энергоресурсы, однако Венгрия отказалась выполнять эти условия, сблизившись с Россией. После этого некоторые страны, такие как Чехия, Эстония и страны Прибалтики, выступили за полный запрет выдачи шенгенских виз россиянам. С этим решением не согласилась Франция и Германия.

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Некоторые страны Евросоюза во время кризиса, который начался из-за введения антироссийских санкций, ставят национальные интересы выше общих. Статью об этом выпустило британское издание Financial Times. «Ставить национальные интересы выше интересов ЕС в целом было бы неправильным шагом, поскольку надвигаются зимние кризисы. Страдания от растущих счетов за электроэнергию становятся все более серьезными. Между странами существуют трения, которые подрывают способность Евросоюза к коллективным действиям», — говорится в статье. Отмечается также, что в Европе зимой могут усилиться разногласия между странами. При этом ни одно из государств не может эффективно вести политику в сфере обороны и финансов. Антироссийские санкции были введены Западом и-за того, что Россия начала вынужденную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. В шестом пакете санкций фигурировало частичное или полное эмбарго на российские энергоресурсы, однако Венгрия отказалась выполнять эти условия, сблизившись с Россией. После этого некоторые страны, такие как Чехия, Эстония и страны Прибалтики, выступили за полный запрет выдачи шенгенских виз россиянам. С этим решением не согласилась Франция и Германия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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