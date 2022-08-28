На Западе призвали страны Евросоюза забыть о своих интересах

Некоторые страны Евросоюза во время кризиса, который начался из-за введения антироссийских санкций, ставят национальные интересы выше общих. Статью об этом выпустило британское издание Financial Times.
«Ставить национальные интересы выше интересов ЕС в целом было бы неправильным шагом, поскольку надвигаются зимние кризисы. Страдания от растущих счетов за электроэнергию становятся все более серьезными. Между странами существуют трения, которые подрывают способность Евросоюза к коллективным действиям», — говорится в статье.
Отмечается также, что в Европе зимой могут усилиться разногласия между странами. При этом ни одно из государств не может эффективно вести политику в сфере обороны и финансов.
Антироссийские санкции были введены Западом и-за того, что Россия начала вынужденную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. В шестом пакете санкций фигурировало частичное или полное эмбарго на российские энергоресурсы, однако Венгрия отказалась выполнять эти условия, сблизившись с Россией. После этого некоторые страны, такие как Чехия, Эстония и страны Прибалтики, выступили за полный запрет выдачи шенгенских виз россиянам. С этим решением не согласилась Франция и Германия.
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