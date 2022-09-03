Миссия МАГАТЭ решила задержаться на Запорожской АЭС

Представители миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) останутся на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) до 5 сентября. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Миссия МАГАТЭ продолжает работу на атомной электростанции. Они точно пробудут там до 5 сентября. Им предоставлена вся необходимая информация», — рассказал Рогов РИА «Новости».
По его словам, в ходе визита миссии на ЗАЭС на станции побывали журналисты из более чем тридцати стран. «Мы открыты для объективного освещения ситуации на атомной электростанции», — отметил Рогов.
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Представители миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) останутся на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) до 5 сентября. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Миссия МАГАТЭ продолжает работу на атомной электростанции. Они точно пробудут там до 5 сентября. Им предоставлена вся необходимая информация», — рассказал Рогов РИА «Новости». По его словам, в ходе визита миссии на ЗАЭС на станции побывали журналисты из более чем тридцати стран. «Мы открыты для объективного освещения ситуации на атомной электростанции», — отметил Рогов. Миссия МАГАТЭ приехала в город Энергодар в Запорожской области и посетила ЗАЭС 1 сентября. Ранее станция подверглась обстрелам ВСУ, которые участились после принятого организацией решения посетить объект.