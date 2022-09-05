Россия ввела санкции против звезд Голливуда

МИД РФ ввел санкции против 25 американцев, включая Шона Пенна и Бена Стиллера
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Некоторым актерам из США нельзя будет приезжать в Россию Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

РФ ввела санкции против американского актера Шона Пенна, который ранее негативно высказывался о России в свете конфликта на Украине. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ.

«Перечень американских граждан, вносимых в российский „стоп-лист“, исходя из принципа взаимности: Шон Пенн (актер, режиссер, продюсер)», — отметило ведомство. Ограничения коснулись и актера Бена Стиллера, который приехал к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В санкционном списке оказались американские политики и бизнесмены. Введенные против них меры стали ответом на действия США, сообщает ведомство.

Ранее Запад ввел жесткие экономические санкции из-за вынужденной спецоперации РФ на Украине. ВС РФ на территории Донбасса спасают мирных жителей, которые восемь лет страдали от обстрелов ВСУ и нацбатов.

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РФ ввела санкции против американского актера Шона Пенна, который ранее негативно высказывался о России в свете конфликта на Украине. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ. «Перечень американских граждан, вносимых в российский „стоп-лист“, исходя из принципа взаимности: Шон Пенн (актер, режиссер, продюсер)», — отметило ведомство. Ограничения коснулись и актера Бена Стиллера, который приехал к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В санкционном списке оказались американские политики и бизнесмены. Введенные против них меры стали ответом на действия США, сообщает ведомство. Ранее Запад ввел жесткие экономические санкции из-за вынужденной спецоперации РФ на Украине. ВС РФ на территории Донбасса спасают мирных жителей, которые восемь лет страдали от обстрелов ВСУ и нацбатов.
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