РФ ввела санкции против американского актера Шона Пенна, который ранее негативно высказывался о России в свете конфликта на Украине. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ.
«Перечень американских граждан, вносимых в российский „стоп-лист“, исходя из принципа взаимности: Шон Пенн (актер, режиссер, продюсер)», — отметило ведомство. Ограничения коснулись и актера Бена Стиллера, который приехал к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
В санкционном списке оказались американские политики и бизнесмены. Введенные против них меры стали ответом на действия США, сообщает ведомство.
Ранее Запад ввел жесткие экономические санкции из-за вынужденной спецоперации РФ на Украине. ВС РФ на территории Донбасса спасают мирных жителей, которые восемь лет страдали от обстрелов ВСУ и нацбатов.
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