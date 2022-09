В Москве за нарушение законов РФ закрыли центр, учрежденный Ельциным

В Москве закрыли центр Карнеги, учрежденный Ельциным

Указ об открытии в Москве представительства международного фонда Карнеги за мир подписал Борис Ельцин в 1993 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Московское представительство фонда Карнеги — одного из авторитетных аналитических центров на постсоветском пространстве, объявило о прекращении работы из-за распоряжения Минюста РФ. Ранее ведомство исключило центр из реестра филиалов и представительств международных организаций вместе с Human Rights Watch, Фондом имени Фридриха Эберта, Фондом Розы Люксембург и другими. «В соответствии с распоряжением Министерства юстиции РФ от 8 апреля 2022 года московский центр Карнеги, представлявший в России фонд Карнеги за международный мир (США), прекратил свою работу. Тем не менее фонд Карнеги за международный мир продолжает публиковать аналитику о России, Украине и соседних странах, в том числе и на русском языке», — говорится в telegram-канале центра. Московский центр Карнеги начал работу в 1994 году. Указ об его открытии подписал президент страны Борис Ельцин. В 2020-м году центр занял 26-е место в мировом рейтинге аналитических центров Global Go To Think Tank Index Report 2020, составленном Пенсильванским университетом. Консервативно настроенные лидеры мнений неоднократно обвиняли центр Карнеги в информационной войне против России. В частности, в августе актриса Мария Шукшина опубликовала у себя в telegram-канале расследование о «фабриках мысли», в котором было и разоблачение московского представительства фонда Карнеги.

