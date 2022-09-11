Власти Запорожья призвали уничтожать американские HIMARS

Власти Запорожья призвали уничтожать HIMARS для прекращения обстрелов со стороны ВСУ

11 сентября 2022 в 23:51 Размер текста - 17 +

Владимир Рогов призвал уничтожать HIMARS для прекращения обстрелов со стороны ВСУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Необходимо уничтожать HIMARS, именно это решение позволит прекратить обстрелы со стороны ВСУ. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Как показывает практика с Запорожской АЭС, если включается армия РФ и подавляет точки, с которых идет обстрел, то от нескольких часов до нескольких дней наступает вынужденный для [президента Украины Владимира] Зеленского режим тишины. Потому что, когда уничтожаются HIMARS или М777, „руки не дотягиваются“, и они прекращают эти обстрелы», — сказал он в беседе с «Известиями». Он отметил, что ВСУ все время осуществляют прицельные обрывы линий электропередачи, наносят удары управляемыми ракетами по амбарам и зернохранилищам. Снаряды попадают по складам с сеном, соломой и зерном, рассказал Рогов. Ранее сообщалось, что часть ракет для реактивных систем залпового огня HIMARS уже завезли на территорию Украины. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что российские военные наносят удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

Необходимо уничтожать HIMARS, именно это решение позволит прекратить обстрелы со стороны ВСУ. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Как показывает практика с Запорожской АЭС, если включается армия РФ и подавляет точки, с которых идет обстрел, то от нескольких часов до нескольких дней наступает вынужденный для [президента Украины Владимира] Зеленского режим тишины. Потому что, когда уничтожаются HIMARS или М777, „руки не дотягиваются“, и они прекращают эти обстрелы», — сказал он в беседе с «Известиями». Он отметил, что ВСУ все время осуществляют прицельные обрывы линий электропередачи, наносят удары управляемыми ракетами по амбарам и зернохранилищам. Снаряды попадают по складам с сеном, соломой и зерном, рассказал Рогов. Ранее сообщалось, что часть ракет для реактивных систем залпового огня HIMARS уже завезли на территорию Украины. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что российские военные наносят удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ.