13 сентября 2022

Кадыров поручил составить списки желающих присоединиться к бойцам в спецоперации

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Клипарт. Сток Сайт президента России, кадыров рамзан
Кадыров обрадовался военнослужащим, мечтающим присоединиться к бойцам в спецоперации Фото:

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поручил сформировать списки военнослужащих, желающих присоединиться к бойцам, участвующим в спецоперации на Украине. О том, как происходит создание нового подразделения, он сообщил в своем telegram-канале.

«Мне приятно, что в республике большое количество военнослужащих мечтает присоединиться к нашим бойцам на передовой. Поручил командирам составить списки желающих. При первой же необходимости им такая возможность будет предоставлена», — написал глава Чечни.

По его словам, создание нового подразделения значительно расширит наши возможности по многим значимым направлениям. Кадыров также отметил, что ему приятно, что такое большое количество военных мечтает присоединиться к бойцам на передовой.

Ранее глава Чечни пообещал Украине устроить интересный сюрприз. При этом он решил не раскрывать карты.

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поручил сформировать списки военнослужащих, желающих присоединиться к бойцам, участвующим в спецоперации на Украине. О том, как происходит создание нового подразделения, он сообщил в своем telegram-канале. «Мне приятно, что в республике большое количество военнослужащих мечтает присоединиться к нашим бойцам на передовой. Поручил командирам составить списки желающих. При первой же необходимости им такая возможность будет предоставлена», — написал глава Чечни. По его словам, создание нового подразделения значительно расширит наши возможности по многим значимым направлениям. Кадыров также отметил, что ему приятно, что такое большое количество военных мечтает присоединиться к бойцам на передовой. Ранее глава Чечни пообещал Украине устроить интересный сюрприз. При этом он решил не раскрывать карты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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