Кадыров поручил составить списки желающих присоединиться к бойцам в спецоперации

14 сентября 2022 в 01:08 Размер текста - 17 +

Кадыров обрадовался военнослужащим, мечтающим присоединиться к бойцам в спецоперации Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поручил сформировать списки военнослужащих, желающих присоединиться к бойцам, участвующим в спецоперации на Украине. О том, как происходит создание нового подразделения, он сообщил в своем telegram-канале. «Мне приятно, что в республике большое количество военнослужащих мечтает присоединиться к нашим бойцам на передовой. Поручил командирам составить списки желающих. При первой же необходимости им такая возможность будет предоставлена», — написал глава Чечни. По его словам, создание нового подразделения значительно расширит наши возможности по многим значимым направлениям. Кадыров также отметил, что ему приятно, что такое большое количество военных мечтает присоединиться к бойцам на передовой. Ранее глава Чечни пообещал Украине устроить интересный сюрприз. При этом он решил не раскрывать карты.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поручил сформировать списки военнослужащих, желающих присоединиться к бойцам, участвующим в спецоперации на Украине. О том, как происходит создание нового подразделения, он сообщил в своем telegram-канале. «Мне приятно, что в республике большое количество военнослужащих мечтает присоединиться к нашим бойцам на передовой. Поручил командирам составить списки желающих. При первой же необходимости им такая возможность будет предоставлена», — написал глава Чечни. По его словам, создание нового подразделения значительно расширит наши возможности по многим значимым направлениям. Кадыров также отметил, что ему приятно, что такое большое количество военных мечтает присоединиться к бойцам на передовой. Ранее глава Чечни пообещал Украине устроить интересный сюрприз. При этом он решил не раскрывать карты.