14 сентября 2022

WSJ: США теряют военную мощь, не справляясь с производством

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ВМС США не хватает вооружения для противостояния с КНР Фото:
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Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

Вооруженные силы США подавлены техническим состоянием морского флота. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal. Авторы материала подчеркивают, что на сегодня у американцев не достаточно военно-воздушных сил, средств противовоздушной обороны и надводных боевых кораблей.

«Подводный флот ВМС США, важнейшее военное орудие Америки в Индо-Тихоокеанском регионе, составляет примерно 3/5 от должного размера, в основном из-за задержек с техническим обслуживанием и производством», — пишет издание. По словам авторов, Белый дом должен действовать быстро, чтобы интегрировать частные верфи, занимающиеся ремонтом подводных лодок и техническим обслуживанием ВМФ.

Ранее сообщалось, что в США смоделировали битву с Китаем за Тайвань и проиграли ее. Сейчас ВМС США акцентируют свое внимание на борьбу с Китаем. Отношения Китая и США усугубились после 2 августа, когда Тайвань посетила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. В КНР посчитали, что США таким образом вмешиваются в их политику.

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Вооруженные силы США подавлены техническим состоянием морского флота. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal. Авторы материала подчеркивают, что на сегодня у американцев не достаточно военно-воздушных сил, средств противовоздушной обороны и надводных боевых кораблей. «Подводный флот ВМС США, важнейшее военное орудие Америки в Индо-Тихоокеанском регионе, составляет примерно 3/5 от должного размера, в основном из-за задержек с техническим обслуживанием и производством», — пишет издание. По словам авторов, Белый дом должен действовать быстро, чтобы интегрировать частные верфи, занимающиеся ремонтом подводных лодок и техническим обслуживанием ВМФ. Ранее сообщалось, что в США смоделировали битву с Китаем за Тайвань и проиграли ее. Сейчас ВМС США акцентируют свое внимание на борьбу с Китаем. Отношения Китая и США усугубились после 2 августа, когда Тайвань посетила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. В КНР посчитали, что США таким образом вмешиваются в их политику.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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