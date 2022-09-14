WSJ: США теряют военную мощь, не справляясь с производством

15 сентября 2022 в 09:12 Размер текста - 17 +

ВМС США не хватает вооружения для противостояния с КНР Фото: Zuma\TASS новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем Вооруженные силы США подавлены техническим состоянием морского флота. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal. Авторы материала подчеркивают, что на сегодня у американцев не достаточно военно-воздушных сил, средств противовоздушной обороны и надводных боевых кораблей. «Подводный флот ВМС США, важнейшее военное орудие Америки в Индо-Тихоокеанском регионе, составляет примерно 3/5 от должного размера, в основном из-за задержек с техническим обслуживанием и производством», — пишет издание. По словам авторов, Белый дом должен действовать быстро, чтобы интегрировать частные верфи, занимающиеся ремонтом подводных лодок и техническим обслуживанием ВМФ. Ранее сообщалось, что в США смоделировали битву с Китаем за Тайвань и проиграли ее. Сейчас ВМС США акцентируют свое внимание на борьбу с Китаем. Отношения Китая и США усугубились после 2 августа, когда Тайвань посетила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. В КНР посчитали, что США таким образом вмешиваются в их политику.

Вооруженные силы США подавлены техническим состоянием морского флота. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal. Авторы материала подчеркивают, что на сегодня у американцев не достаточно военно-воздушных сил, средств противовоздушной обороны и надводных боевых кораблей. «Подводный флот ВМС США, важнейшее военное орудие Америки в Индо-Тихоокеанском регионе, составляет примерно 3/5 от должного размера, в основном из-за задержек с техническим обслуживанием и производством», — пишет издание. По словам авторов, Белый дом должен действовать быстро, чтобы интегрировать частные верфи, занимающиеся ремонтом подводных лодок и техническим обслуживанием ВМФ. Ранее сообщалось, что в США смоделировали битву с Китаем за Тайвань и проиграли ее. Сейчас ВМС США акцентируют свое внимание на борьбу с Китаем. Отношения Китая и США усугубились после 2 августа, когда Тайвань посетила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. В КНР посчитали, что США таким образом вмешиваются в их политику.