В США смоделировали битву с Китаем за Тайвань и проиграли ее

09 августа 2022 в 10:46 Размер текста - 17 +

В США сымитировали битву КНР и Америки за Тайвань, где штаты в итоге терпят поражение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем В США смоделировали ход битвы между КНР и штатами и пришли к выводу, что Пекин потопит большую часть американского флота. Об этом пишет Bloomberg. Бывшие должностные лица Пентагона и сотрудники аналитического Центра стратегических и международных исследований США провели игры, симулирующие «вторжение» КНР на Тайвань. «В 18 из 22 раундов игры китайские ракеты потопили значительную часть надводного флота США и Японии и уничтожили сотни самолетов», — уточняет агентство, со ссылкой на бывшего аналитика Белого дома Марка Кансиана. При этом, аналитики Bloomberg уверены, что результаты, полученные по итогу игры являются еще не самым плохим исходом для Вашингтона. «Возможно, самый обескураживающий вывод для Вашингтона: проведенные игры с тяжелыми последствиями не являются даже самыми сложными гипотезами», — уточняет агентство. Игры продолжатся в сентябре. Ранее Тайвань посетила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, она прибыла туда 2 августа и покинула остров на следующий день. На это негативно отреагировали в КНР, так как считают, что таким образом, США вмешивается в их политику, стараясь навязать свои порядки. В свою очередь, конфликт между Китаем и Тайвань — давняя история. Остров хочет сохранить свою независимость, с чем не согласны в Китае. При этом в США пытались донести, что визит Пелоси был «мирным», но в Китае в это не поверили.

В США смоделировали ход битвы между КНР и штатами и пришли к выводу, что Пекин потопит большую часть американского флота. Об этом пишет Bloomberg. Бывшие должностные лица Пентагона и сотрудники аналитического Центра стратегических и международных исследований США провели игры, симулирующие «вторжение» КНР на Тайвань. «В 18 из 22 раундов игры китайские ракеты потопили значительную часть надводного флота США и Японии и уничтожили сотни самолетов», — уточняет агентство, со ссылкой на бывшего аналитика Белого дома Марка Кансиана. При этом, аналитики Bloomberg уверены, что результаты, полученные по итогу игры являются еще не самым плохим исходом для Вашингтона. «Возможно, самый обескураживающий вывод для Вашингтона: проведенные игры с тяжелыми последствиями не являются даже самыми сложными гипотезами», — уточняет агентство. Игры продолжатся в сентябре. Ранее Тайвань посетила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, она прибыла туда 2 августа и покинула остров на следующий день. На это негативно отреагировали в КНР, так как считают, что таким образом, США вмешивается в их политику, стараясь навязать свои порядки. В свою очередь, конфликт между Китаем и Тайвань — давняя история. Остров хочет сохранить свою независимость, с чем не согласны в Китае. При этом в США пытались донести, что визит Пелоси был «мирным», но в Китае в это не поверили.