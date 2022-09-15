В Китае высмеяли Борреля за его сравнение антироссийских санкций с диетой

Читатели китайской газеты «Гуаньча» осудили представителя ЕС Борреля за его предложение посадить Россию на диету

16 сентября 2022 в 00:37 Размер текста - 17 +

Китайцы осудили Борреля за его мнение об антироссийских санкциях Фото: REUTERS / Stephane Mahe новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Читатели китайской газеты «Гуаньча» осудили главу европейской дипломатии Жозепа Борреля за его сравнение антироссийских санкций со строгой диетой, после которой Европа обязательно «похудеет». Свое мнение об ограничениях против России он выразил на пленарной сессии в Страсбурге. «Диета неэффективна для похудения, а побочные эффекты от нее велики», — написал читатель газеты, передает РИА «Новости». «И согласно научным исследованиям, большинство людей, которые сидят на диете, чтобы похудеть, со временем снова набирают вес», — отметил другой пользователь. «Диета или голодовка? Я думаю, все же нужно четко различать эти два понятия», — подчеркнули в комментариях. «Я надеюсь, что весь Запад разделяет эту великую мудрость», — усмехнулся еще один комментатор. Отмечается, что Боррель не уточнил, в чем же будет польза Европе от такой «диеты». При этом он заверил, что России будет точно хуже, пишет Царьград.

Читатели китайской газеты «Гуаньча» осудили главу европейской дипломатии Жозепа Борреля за его сравнение антироссийских санкций со строгой диетой, после которой Европа обязательно «похудеет». Свое мнение об ограничениях против России он выразил на пленарной сессии в Страсбурге. «Диета неэффективна для похудения, а побочные эффекты от нее велики», — написал читатель газеты, передает РИА «Новости». «И согласно научным исследованиям, большинство людей, которые сидят на диете, чтобы похудеть, со временем снова набирают вес», — отметил другой пользователь. «Диета или голодовка? Я думаю, все же нужно четко различать эти два понятия», — подчеркнули в комментариях. «Я надеюсь, что весь Запад разделяет эту великую мудрость», — усмехнулся еще один комментатор. Отмечается, что Боррель не уточнил, в чем же будет польза Европе от такой «диеты». При этом он заверил, что России будет точно хуже, пишет Царьград.