ВСУ обстреляли ракетами Херсон, но провалили новое наступление: главное о спецоперации к 18 сентября

При обстреле Херсона о жертвах не сообщается
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Минобороны РФ сообщило о срыве наступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении — таким образом, украинские солдаты провалили наступление на этой территории. В центре Херсона 18 сентября прогремело несколько взрывов. Самое главное о ходе СВО — в материале URA.RU.
- В ночь с 17 на 18 сентября российские войска провели в Херсоне контртеррористическую операцию. В результате этого были нейтрализованы бойцы диверсионно-разведывательной группы. Никто из мирных граждан не погиб и не пострадал;
- Днем ВСУ вели ракетный обстрел Херсона. Всего прогремело шесть взрывов. А в Херсонской области украинские военные предпринимали безуспешные попытки наступления в районах Миролюбовки, Малой Сейдеминухи и Белогорки. Подразделениями российских вооруженных сил все атаки были успешно отражены;
- В ДНР 24-й батальон нацформирования «Айдар» (запрещенная в России террористическая организация) 53-й механизированной бригады потерял свыше половины личного состава благодаря действиям ВС РФ. Кроме того, на этой же территории российские войска уничтожили базу с иностранными наемниками, информацию приводит Минобороны РФ;
- Украинские военные обстреливали Еленовскую исправительную колонию в Донецкой Народной Республике, в результате этого погиб украинский военнопленный, еще четыре человека ранены. Обстрелы производились из ствольной артиллерии НАТО;
- Глава ДНР Денис Пушилин поручил министерству по чрезвычайным ситуациям организовать круглосуточную доставку топлива. Помимо этого, он призвал уничтожить власти Украины из-за того, что те ведут себя как террористы.
Спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Приоритет российской армии — спасение мирных жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида киевского режима и уничтожение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ. На данный момент под полным контролем ВС РФ находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ДНР и вся территория Луганской народной республики.
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