ВСУ обстреляли ракетами Херсон, но провалили новое наступление: главное о спецоперации к 18 сентября

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Разрушенный, в результате обстрела ВСУ, животноводческий комплекс. Мелитополь, ферма, последствия, разрушения, обстрел, прилёты, Обстрелы
При обстреле Херсона о жертвах не сообщается Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Минобороны РФ сообщило о срыве наступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении — таким образом, украинские солдаты провалили наступление на этой территории. В центре Херсона 18 сентября прогремело несколько взрывов. Самое главное о ходе СВО — в материале URA.RU.

Спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Приоритет российской армии — спасение мирных жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида киевского режима и уничтожение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ. На данный момент под полным контролем ВС РФ находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ДНР и вся территория Луганской народной республики.

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Минобороны РФ сообщило о срыве наступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении — таким образом, украинские солдаты провалили наступление на этой территории. В центре Херсона 18 сентября прогремело несколько взрывов. Самое главное о ходе СВО — в материале URA.RU. Спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Приоритет российской армии — спасение мирных жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида киевского режима и уничтожение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ. На данный момент под полным контролем ВС РФ находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ДНР и вся территория Луганской народной республики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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