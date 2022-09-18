ВСУ обстреляли ракетами Херсон, но провалили новое наступление: главное о спецоперации к 18 сентября

При обстреле Херсона о жертвах не сообщается Фото: Сергей Венявский © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Минобороны РФ сообщило о срыве наступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении — таким образом, украинские солдаты провалили наступление на этой территории. В центре Херсона 18 сентября прогремело несколько взрывов. Самое главное о ходе СВО — в материале URA.RU.

Спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Приоритет российской армии — спасение мирных жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида киевского режима и уничтожение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ. На данный момент под полным контролем ВС РФ находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ДНР и вся территория Луганской народной республики.