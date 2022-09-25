Ученые назвали необычный способ борьбы с сахарным диабетом Ученые из Маастрихтского университета открыли влияние холода на сахарный диабет 25 сентября 2022 в 23:02 Размер текста - 17 + Нидерландские ученые исследуют положительное влияние холода на метаболические заболевания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Холод может помочь в борьбе сахарным диабетом второго типа. К такому выводу пришли ученые из Маастрихтского университета в Нидерландах. «Наши результаты многообещающие и могут улучшить лечение метаболических заболеваний. В будущих исследованиях мы планируем оценить влияние холода на взрослых с диабетом второго типа», — приводит слова автора исследования Адама Селлерса агентсво «Ридус». Согласно результатам исследования, представленным на Ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета в Стокгольме, повторный озноб, вызванный воздействием холода, снижает среднюю концентрацию глюкозы в плазме натощак (с 5,84 до 5,67 ммоль/л), снижает артериальное давление и на 6% улучшает толерантность к глюкозе. Для выяснения влияния низких температур на здоровье специалисты подвергали 15 добровольцев с избыточным весом или ожирением воздействию холода в течение десяти дней. Холод может помочь в борьбе сахарным диабетом второго типа. К такому выводу пришли ученые из Маастрихтского университета в Нидерландах. «Наши результаты многообещающие и могут улучшить лечение метаболических заболеваний. В будущих исследованиях мы планируем оценить влияние холода на взрослых с диабетом второго типа», — приводит слова автора исследования Адама Селлерса агентсво «Ридус». Согласно результатам исследования, представленным на Ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета в Стокгольме, повторный озноб, вызванный воздействием холода, снижает среднюю концентрацию глюкозы в плазме натощак (с 5,84 до 5,67 ммоль/л), снижает артериальное давление и на 6% улучшает толерантность к глюкозе. Для выяснения влияния низких температур на здоровье специалисты подвергали 15 добровольцев с избыточным весом или ожирением воздействию холода в течение десяти дней. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям