Ученые назвали необычный способ борьбы с сахарным диабетом

Холод может помочь в борьбе сахарным диабетом второго типа. К такому выводу пришли ученые из Маастрихтского университета в Нидерландах.
«Наши результаты многообещающие и могут улучшить лечение метаболических заболеваний. В будущих исследованиях мы планируем оценить влияние холода на взрослых с диабетом второго типа», — приводит слова автора исследования Адама Селлерса агентсво «Ридус».
Согласно результатам исследования, представленным на Ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета в Стокгольме, повторный озноб, вызванный воздействием холода, снижает среднюю концентрацию глюкозы в плазме натощак (с 5,84 до 5,67 ммоль/л), снижает артериальное давление и на 6% улучшает толерантность к глюкозе. Для выяснения влияния низких температур на здоровье специалисты подвергали 15 добровольцев с избыточным весом или ожирением воздействию холода в течение десяти дней.
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Холод может помочь в борьбе сахарным диабетом второго типа. К такому выводу пришли ученые из Маастрихтского университета в Нидерландах. «Наши результаты многообещающие и могут улучшить лечение метаболических заболеваний. В будущих исследованиях мы планируем оценить влияние холода на взрослых с диабетом второго типа», — приводит слова автора исследования Адама Селлерса агентсво «Ридус». Согласно результатам исследования, представленным на Ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета в Стокгольме, повторный озноб, вызванный воздействием холода, снижает среднюю концентрацию глюкозы в плазме натощак (с 5,84 до 5,67 ммоль/л), снижает артериальное давление и на 6% улучшает толерантность к глюкозе. Для выяснения влияния низких температур на здоровье специалисты подвергали 15 добровольцев с избыточным весом или ожирением воздействию холода в течение десяти дней.