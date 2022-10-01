Шойгу пообещал не призывать женщин

Шойгу заявил об отсутствии планов по мобилизации женщин
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Репетиция парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в 32-м военном городке. Екатеринбург, построение, военные, медицинская маска, защитная маска, женщины, репетиция парада, маска на лицо
В России не собираются призывать женщин на службу Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

В России не планируется мобилизовывать женщин. Об этом сообщил журналистам глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Нет. Этого не было и в планах на будущее. Мы не собираемся призывать женщин», — приводит РИА «Новости» заявление Шойгу. Также министр обороны с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым и мэром столицы Сергеем Собяниным проверили проведение подготовки и условия размещения мобилизованных.

В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация в связи со спецоперацией на Украине. Мобилизованные будут приравнены к служащим по контракту и будут получать от 205 тысяч рублей в месяц, передает «Дни.ру». Всего призовут 300 тысяч россиян, заявляли в Минобороны РФ.

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В России не планируется мобилизовывать женщин. Об этом сообщил журналистам глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. «Нет. Этого не было и в планах на будущее. Мы не собираемся призывать женщин», — приводит РИА «Новости» заявление Шойгу. Также министр обороны с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым и мэром столицы Сергеем Собяниным проверили проведение подготовки и условия размещения мобилизованных. В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация в связи со спецоперацией на Украине. Мобилизованные будут приравнены к служащим по контракту и будут получать от 205 тысяч рублей в месяц, передает «Дни.ру». Всего призовут 300 тысяч россиян, заявляли в Минобороны РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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