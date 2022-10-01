Шойгу пообещал не призывать женщин

В России не собираются призывать женщин на службу
новость из сюжетаМобилизация в России
В России не планируется мобилизовывать женщин. Об этом сообщил журналистам глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
«Нет. Этого не было и в планах на будущее. Мы не собираемся призывать женщин», — приводит РИА «Новости» заявление Шойгу. Также министр обороны с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым и мэром столицы Сергеем Собяниным проверили проведение подготовки и условия размещения мобилизованных.
В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация в связи со спецоперацией на Украине. Мобилизованные будут приравнены к служащим по контракту и будут получать от 205 тысяч рублей в месяц, передает «Дни.ру». Всего призовут 300 тысяч россиян, заявляли в Минобороны РФ.