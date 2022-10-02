Жительница Подмосковья донесла в полицию на бывшего мужа-уклониста

02 октября 2022 в 23:01 Размер текста - 17 +

У бывших супругов были напряженные отношения Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Жительница Подмосковья сообщила в полицию о том, что ее бывший муж уклоняется от мобилизации. Об этом написал telegram-канал «Осторожно, Москва». «В отдел полиции с доносом на бывшего обратилась Мария Т. По ее словам, 38-летний Юрий Б. стоит на воинском учете в одном из военкоматов юго-востока Москвы, с начала мобилизации уклоняется от службы в съемной квартире в подмосковном Пушкино», — передает «Осторожно, Москва». Сообщается, что у бывших супругов были напряженные взаимоотношения из-за разногласий в воспитании общей дочери. В России 21 сентября объявили частичную мобилизацию из-за спецоперации на Украине. Всего планируется призвать 300 тысяч россиян. В Москве уклонистов от мобилизации начали искать с помощью системы распознавания лиц.

Жительница Подмосковья сообщила в полицию о том, что ее бывший муж уклоняется от мобилизации. Об этом написал telegram-канал «Осторожно, Москва». «В отдел полиции с доносом на бывшего обратилась Мария Т. По ее словам, 38-летний Юрий Б. стоит на воинском учете в одном из военкоматов юго-востока Москвы, с начала мобилизации уклоняется от службы в съемной квартире в подмосковном Пушкино», — передает «Осторожно, Москва». Сообщается, что у бывших супругов были напряженные взаимоотношения из-за разногласий в воспитании общей дочери. В России 21 сентября объявили частичную мобилизацию из-за спецоперации на Украине. Всего планируется призвать 300 тысяч россиян. В Москве уклонистов от мобилизации начали искать с помощью системы распознавания лиц.