Жительница Подмосковья донесла в полицию на бывшего мужа-уклониста

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У бывших супругов были напряженные отношения Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Жительница Подмосковья сообщила в полицию о том, что ее бывший муж уклоняется от мобилизации. Об этом написал telegram-канал «Осторожно, Москва».

«В отдел полиции с доносом на бывшего обратилась Мария Т. По ее словам, 38-летний Юрий Б. стоит на воинском учете в одном из военкоматов юго-востока Москвы, с начала мобилизации уклоняется от службы в съемной квартире в подмосковном Пушкино», — передает «Осторожно, Москва». Сообщается, что у бывших супругов были напряженные взаимоотношения из-за разногласий в воспитании общей дочери.

В России 21 сентября объявили частичную мобилизацию из-за спецоперации на Украине. Всего планируется призвать 300 тысяч россиян. В Москве уклонистов от мобилизации начали искать с помощью системы распознавания лиц.

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Жительница Подмосковья сообщила в полицию о том, что ее бывший муж уклоняется от мобилизации. Об этом написал telegram-канал «Осторожно, Москва». «В отдел полиции с доносом на бывшего обратилась Мария Т. По ее словам, 38-летний Юрий Б. стоит на воинском учете в одном из военкоматов юго-востока Москвы, с начала мобилизации уклоняется от службы в съемной квартире в подмосковном Пушкино», — передает «Осторожно, Москва». Сообщается, что у бывших супругов были напряженные взаимоотношения из-за разногласий в воспитании общей дочери. В России 21 сентября объявили частичную мобилизацию из-за спецоперации на Украине. Всего планируется призвать 300 тысяч россиян. В Москве уклонистов от мобилизации начали искать с помощью системы распознавания лиц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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