Жительница Подмосковья донесла в полицию на бывшего мужа-уклониста

У бывших супругов были напряженные отношения
новость из сюжетаМобилизация в России
Жительница Подмосковья сообщила в полицию о том, что ее бывший муж уклоняется от мобилизации. Об этом написал telegram-канал «Осторожно, Москва».
«В отдел полиции с доносом на бывшего обратилась Мария Т. По ее словам, 38-летний Юрий Б. стоит на воинском учете в одном из военкоматов юго-востока Москвы, с начала мобилизации уклоняется от службы в съемной квартире в подмосковном Пушкино», — передает «Осторожно, Москва». Сообщается, что у бывших супругов были напряженные взаимоотношения из-за разногласий в воспитании общей дочери.
В России 21 сентября объявили частичную мобилизацию из-за спецоперации на Украине. Всего планируется призвать 300 тысяч россиян. В Москве уклонистов от мобилизации начали искать с помощью системы распознавания лиц.