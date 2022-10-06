МИД РФ: Украина поставила Запад в неудобное положение

Украина поставила Запад в неловкое положение из-за заявки на вступление в НАТО. Об этом на брифинге заявила официальный представитель министерства иностранных дела РФ Мария Захарова.
«Подача Киевом заявки на ускоренное вступление в НАТО поставила Запад в неудобное положение, при котором им неловко отказать Украине», — заявила Захарова. Трансляция проходит на Youtube-канале министерства.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев в ускоренном порядке подает заявку о вступлении в НАТО. По словам Зеленского, это решение является «определяющим шагом». Президенты девяти стран Европы заявили, что поддерживают членство Украины в НАТО. Однако президент Болгарии Румен Радев выступил против принятия Украины в альянся в нынешней ситуации.
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