МИД РФ: Украина поставила Запад в неудобное положение Украина поставила Запад в неудобное положение из-за заявки на вступления в НАТО 06 октября 2022 в 16:19 Размер текста - 17 + Украина поставила Запад в неудобное положение Фото: Владимир Андреев © URA.RU Украина поставила Запад в неловкое положение из-за заявки на вступление в НАТО. Об этом на брифинге заявила официальный представитель министерства иностранных дела РФ Мария Захарова. «Подача Киевом заявки на ускоренное вступление в НАТО поставила Запад в неудобное положение, при котором им неловко отказать Украине», — заявила Захарова. Трансляция проходит на Youtube-канале министерства. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев в ускоренном порядке подает заявку о вступлении в НАТО. По словам Зеленского, это решение является «определяющим шагом». Президенты девяти стран Европы заявили, что поддерживают членство Украины в НАТО. Однако президент Болгарии Румен Радев выступил против принятия Украины в альянся в нынешней ситуации. Украина поставила Запад в неловкое положение из-за заявки на вступление в НАТО. Об этом на брифинге заявила официальный представитель министерства иностранных дела РФ Мария Захарова. «Подача Киевом заявки на ускоренное вступление в НАТО поставила Запад в неудобное положение, при котором им неловко отказать Украине», — заявила Захарова. Трансляция проходит на Youtube-канале министерства. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев в ускоренном порядке подает заявку о вступлении в НАТО. По словам Зеленского, это решение является «определяющим шагом». Президенты девяти стран Европы заявили, что поддерживают членство Украины в НАТО. Однако президент Болгарии Румен Радев выступил против принятия Украины в альянся в нынешней ситуации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям