СК раскрыл детали о водителе грузовика, подорвавшегося на Крымском мосту

СК России: на Крымском мосту подорвался водитель из Краснодарского края
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По месту жительства владельца и водителя грузовика начаты следственные действия Фото:
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На Крымском мосту произошел взрыв

Водителем грузовика, подорвавшегося на Крымском мосту, оказался житель Краснодарского края. Это выяснили следователи СК России.

«В рамках расследования следователи СК России также установили данные грузового автомобиля и его собственника. Это житель Краснодарского края», — сообщила пресс-служба следственного комитета в Telegram.

По месту жительства собственника и водителя фуры начаты следственные действия. «Изучается маршрут передвижения автомашины и соответствующая документация», — говорится в сообщении СК.

По данным telegram-канала Mash, фура была записана на Бориса Юсубова. Однако родственники мужчины утверждают, что Юсубов продал автомобиль, но новый собственник не переоформил его на свое имя.

На Крымском мосту, соединяющим полуостров с остальной территорией РФ, 8 октября произошел взрыв. В результате инцидента было повреждено полотно на автомобильной и железнодорожной частях.

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Водителем грузовика, подорвавшегося на Крымском мосту, оказался житель Краснодарского края. Это выяснили следователи СК России. «В рамках расследования следователи СК России также установили данные грузового автомобиля и его собственника. Это житель Краснодарского края», — сообщила пресс-служба следственного комитета в Telegram. По месту жительства собственника и водителя фуры начаты следственные действия. «Изучается маршрут передвижения автомашины и соответствующая документация», — говорится в сообщении СК. По данным telegram-канала Mash, фура была записана на Бориса Юсубова. Однако родственники мужчины утверждают, что Юсубов продал автомобиль, но новый собственник не переоформил его на свое имя. На Крымском мосту, соединяющим полуостров с остальной территорией РФ, 8 октября произошел взрыв. В результате инцидента было повреждено полотно на автомобильной и железнодорожной частях.
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