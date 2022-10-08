СК раскрыл детали о водителе грузовика, подорвавшегося на Крымском мосту

Водителем грузовика, подорвавшегося на Крымском мосту, оказался житель Краснодарского края. Это выяснили следователи СК России.
«В рамках расследования следователи СК России также установили данные грузового автомобиля и его собственника. Это житель Краснодарского края», — сообщила пресс-служба следственного комитета в Telegram.
По месту жительства собственника и водителя фуры начаты следственные действия. «Изучается маршрут передвижения автомашины и соответствующая документация», — говорится в сообщении СК.
По данным telegram-канала Mash, фура была записана на Бориса Юсубова. Однако родственники мужчины утверждают, что Юсубов продал автомобиль, но новый собственник не переоформил его на свое имя.
На Крымском мосту, соединяющим полуостров с остальной территорией РФ, 8 октября произошел взрыв. В результате инцидента было повреждено полотно на автомобильной и железнодорожной частях.
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Водителем грузовика, подорвавшегося на Крымском мосту, оказался житель Краснодарского края. Это выяснили следователи СК России. «В рамках расследования следователи СК России также установили данные грузового автомобиля и его собственника. Это житель Краснодарского края», — сообщила пресс-служба следственного комитета в Telegram. По месту жительства собственника и водителя фуры начаты следственные действия. «Изучается маршрут передвижения автомашины и соответствующая документация», — говорится в сообщении СК. По данным telegram-канала Mash, фура была записана на Бориса Юсубова. Однако родственники мужчины утверждают, что Юсубов продал автомобиль, но новый собственник не переоформил его на свое имя. На Крымском мосту, соединяющим полуостров с остальной территорией РФ, 8 октября произошел взрыв. В результате инцидента было повреждено полотно на автомобильной и железнодорожной частях.