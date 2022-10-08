Премьер Эстонии Каллас призвала Евросоюз разорвать контакты с Россией

08 октября 2022 в 23:28 Размер текста - 17 +

Кая Каллас обеспокоена тем, что Запад подтолкнет Украину к миру с Россией Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Евросоюз должен прекратить вести переговоры с Россией, так как через время ему придется за это заплатить. Такое мнение выразила премьер-министр Эстонии Кая Каллас на саммите ЕС в Праге. «И вам не следует вести переговоры с [Россией], потому что ей это выгодно. В долгосрочной перспективе мы заплатим более высокую цену», — приводит слова Каи Каллас британская газета The Telegraph. Она заявила, что Украина должна выиграть в конфликте с Россией, а также напомнила, что Эстония стала рекордсменом по поставкам военной техники киевскому режиму в процентном соотношении к ВВП на душу населения. Премьер подчеркнула, что обеспокоена тем, что западные союзники могут подтолкнуть Украину к «некоторому преждевременному миру, на который они на самом деле не готовы». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью демилитаризации и денацификации страны. Россия и Украина предпринимали несколько попыток провести переговоры, но они ни к чему не привели. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва готова к переговорам с Киевом, дополняет «Федеральное агентство новостей». Однако 4 октября президент Украины Владимир Зеленский узаконил отказ от переговоров с Россией. В Германии раскритиковали такое решение украинского лидера. Владелец SpaceX Илон Маск предложил свой вариант мира между Россией и Украиной.

Евросоюз должен прекратить вести переговоры с Россией, так как через время ему придется за это заплатить. Такое мнение выразила премьер-министр Эстонии Кая Каллас на саммите ЕС в Праге. «И вам не следует вести переговоры с [Россией], потому что ей это выгодно. В долгосрочной перспективе мы заплатим более высокую цену», — приводит слова Каи Каллас британская газета The Telegraph. Она заявила, что Украина должна выиграть в конфликте с Россией, а также напомнила, что Эстония стала рекордсменом по поставкам военной техники киевскому режиму в процентном соотношении к ВВП на душу населения. Премьер подчеркнула, что обеспокоена тем, что западные союзники могут подтолкнуть Украину к «некоторому преждевременному миру, на который они на самом деле не готовы». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью демилитаризации и денацификации страны. Россия и Украина предпринимали несколько попыток провести переговоры, но они ни к чему не привели. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва готова к переговорам с Киевом, дополняет «Федеральное агентство новостей». Однако 4 октября президент Украины Владимир Зеленский узаконил отказ от переговоров с Россией. В Германии раскритиковали такое решение украинского лидера. Владелец SpaceX Илон Маск предложил свой вариант мира между Россией и Украиной.