Квадрокоптеры выстроились в небе над Крымским мостом, образовав некую надпись
новость из сюжетаНа Крымском мосту произошел взрыв
Беспилотники небе над Крымским мостом образовали надпись «Мы вместе». Соответствующее видео начало распространяться по соцсетям.
«Эти бы квадрокоптеры нашим солдатам», — написала Мария под видео, размещенном в одном из telegram-каналов. Еще один пользователь написал: «Не верю. Но идея крутая».
Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. Повреждено полотно на автомобильных и железнодорожных частях. В офисе президента Украины заявили, что Киев причастен к инциденту. По факту случившегося СК РФ возбудил уголовное дело. В ведомстве выяснили, что водителем грузовика был житель Краснодарского края.
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