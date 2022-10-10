10 октября 2022

В соцсети оценили выстроившиеся в небе квадрокоптеры над Крымским мостом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Квадрокоптеры выстроились в небе над Крымским мостом, образовав некую надпись Фото:
новость из сюжета
На Крымском мосту произошел взрыв

Беспилотники небе над Крымским мостом образовали надпись «Мы вместе». Соответствующее видео начало распространяться по соцсетям.

«Эти бы квадрокоптеры нашим солдатам», — написала Мария под видео, размещенном в одном из telegram-каналов. Еще один пользователь написал: «Не верю. Но идея крутая».

Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. Повреждено полотно на автомобильных и железнодорожных частях. В офисе президента Украины заявили, что Киев причастен к инциденту. По факту случившегося СК РФ возбудил уголовное дело. В ведомстве выяснили, что водителем грузовика был житель Краснодарского края.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Беспилотники небе над Крымским мостом образовали надпись «Мы вместе». Соответствующее видео начало распространяться по соцсетям. «Эти бы квадрокоптеры нашим солдатам», — написала Мария под видео, размещенном в одном из telegram-каналов. Еще один пользователь написал: «Не верю. Но идея крутая». Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. Повреждено полотно на автомобильных и железнодорожных частях. В офисе президента Украины заявили, что Киев причастен к инциденту. По факту случившегося СК РФ возбудил уголовное дело. В ведомстве выяснили, что водителем грузовика был житель Краснодарского края.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...