В соцсети оценили выстроившиеся в небе квадрокоптеры над Крымским мостом. Видео

11 октября 2022 в 01:57 Размер текста - 17 +

Квадрокоптеры выстроились в небе над Крымским мостом, образовав некую надпись Фото: Константин Михальчевский/РИА «Новости» новость из сюжета На Крымском мосту произошел взрыв Беспилотники небе над Крымским мостом образовали надпись «Мы вместе». Соответствующее видео начало распространяться по соцсетям. «Эти бы квадрокоптеры нашим солдатам», — написала Мария под видео, размещенном в одном из telegram-каналов. Еще один пользователь написал: «Не верю. Но идея крутая». Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. Повреждено полотно на автомобильных и железнодорожных частях. В офисе президента Украины заявили, что Киев причастен к инциденту. По факту случившегося СК РФ возбудил уголовное дело. В ведомстве выяснили, что водителем грузовика был житель Краснодарского края.

Беспилотники небе над Крымским мостом образовали надпись «Мы вместе». Соответствующее видео начало распространяться по соцсетям. «Эти бы квадрокоптеры нашим солдатам», — написала Мария под видео, размещенном в одном из telegram-каналов. Еще один пользователь написал: «Не верю. Но идея крутая». Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. Повреждено полотно на автомобильных и железнодорожных частях. В офисе президента Украины заявили, что Киев причастен к инциденту. По факту случившегося СК РФ возбудил уголовное дело. В ведомстве выяснили, что водителем грузовика был житель Краснодарского края.